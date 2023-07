Adán Bahl: "La sensación de derrota ya fue, estamos muy bien posicionados"

Casi salteándose la instancia del 13 de agosto, para la que no tiene adversarios internos, Bahl estrenó traje de candidato de unidad del peronismo con la mira en octubre. En diálogo con Letra P aseguró que el ex ministro del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri usa a la provincia como peldaño para un fin superior en su carrera política. “¿Cuál es el objetivo de una persona que vive en Buenos Aires de venir a gobernar Entre Ríos?”, se preguntó. “Tiene que haber algo más”, desliza. “Una persona que no vive en la provincia, tampoco vivirá cuando se termine su eventual gestión. ¿Para qué quiere venir a gestionar mientras tanto?”, insiste.