Adorni dijo que derogar el aborto legal "no está en la agenda" del Gobierno

La autora del proyecto para derogar el aborto legal dijo que la iniciativa fue propia, no del Ejecutivo

La diputada de La Libertad Avanza Rocío Belén Bonacci aclaró en las primeras horas de este jueves que el proyecto para derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que presentó esta semana en el Congreso, es una iniciativa propia y "no del Poder Ejecutivo" que encabeza Javier Milei.

"El proyecto es mi iniciativa no del Ejecutivo y ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro. Defiendo la vida. Ni más, ni menos", publicó la diputada en Twitter. Aunque no es la única polémica ya que tampoco esta claro que sus pares que aparecen como firmantes hayan autorizado acompañar la presentación.

Bonacci aclaró que "no son firmas de puño y letra" sino "acompañamientos" de miembros del bloque, con los que previamente charló "acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp y otros personalmente". La legisladora agregó: "Podían estar o no. No sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo", en respuesta a versiones que indicaban que las personas firmantes no acompañaban la iniciativa.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRocioBonacci%2Fstatus%2F1755458386328518801&partner=&hide_thread=false No son firmas de puño y letra, son acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp (ejemplo) y otros personalmente… podían estar o no. no sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo pic.twitter.com/IYHdpQ0RnA — Rocío Belén Bonacci (@RocioBonacci) February 8, 2024

El lunes el grupo oficialista conformado por Benedit Beltrán, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el presidente del bloque libertario, Oscar Zago, aparecieron como firmantes del proyecto de ley para derogar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada a fines del 2020, y recibieron críticas de dirigentes de diversos espacios opositores.

El proyecto de ley fue presentado el 5 de febrero por la diputada Bonacci para pedir la derogación de la "Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)", además de retrotraer los artículos del Código Penal que ya en 1921 permitía el aborto en casos de violación o peligro para la salud de la gestante.

En un intercambio por Twitter con Carlos Maslatón, quien la consulto sobre si el proyecto lo había presentado sin autorización de MIlei, la diputada contestó: "Los diputados pueden y deben presentar PROYECTOS. No sabía que tenia que pedir permiso para proceder".