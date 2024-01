A qué juega Claudio Vidal

Patrón de voluntades que pueden resultar determinantes en el Congreso para la aprobación de las leyes que quiere Javier Milei , el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal , prefiere exponerse en los conflictos domésticos antes que en el debate nacional contra el Presidente. En 40 días de gobierno, el mandatario nacido en la chubutense Comodoro Rivadavia adhirió a los reclamos de sus pares de la Patagonia , pero no puso la cara para las fotos cuando se trató de plantarse contra la Casa Rosada . Símbolo de la caída del kilómetro cero del kirchnerismo después de 30 años , el jefe del gremio petrolero santacruceño zigzaguea y obliga a una pregunta: ¿a qué juega?

Desde que asumió, Vidal escapó a los cuestionamientos sobre el DNU y la megarreforma libertaria de la ley ómnibus y se centró en la crisis económica autóctona, que lo llevó a recortar gastos mínimos "de la política", como no pagarle la liquidación final a la gobernadora Alicia Kirchner , rematar el 80% de la flota automotriz del Estado y denunciar a la gestión anterior por deudas e irregularidades de gestión. Rasgos de época.

Pese a que varios de esos reclamos están también en la agenda de sus pares patagónicos , Vidal no posó para las fotos que se sacaron los gobernadores de la región en Villa La Angostura. Tampoco en el encuentro de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) en la sede del CFI de Buenos Aires para presionar a Milei por la reforma pesquera, los hidrocarburos, las regalías de las represas que generan energía y el impuesto a las Ganancias, entre otros puntos que también atravesarán la economía de los santacruceños. El día del cónclave petrolero en la Capital Federal, por ejemplo, prefirió atender a referentes de su espacio en la cuenca carbonífera , único lugar en donde perdió en las elecciones provinciales.

Los gestos amigables de Vidal hacia la Casa Rosada no se agotan en la gestión provincial. Su gremio, el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (Sipger), no marchó el 27 de diciembre contra el DNU y tampoco adherirá al paro general de este miércoles .

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FClaudioVidalSer%2Fstatus%2F1748355071698432279&partner=&hide_thread=false Vamos a rematar más del 80% del parque automotor del estado… pic.twitter.com/nttBuCSACI — ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) January 19, 2024

A cambio de esos gestos, el gobernador pretende conseguir algunas medidas que beneficien a su territorio. Pensó haberlo conseguido con las áreas maduras de YPF, pero desde Buenos Aires le mandaron el mensaje de que, más allá de que exista un acuerdo, todavía faltan cerrar detalles importantes como los pasivos ambientales. En cuanto al pedido de no privatizar la mina de carbón y la termousina de Río Turbio, Vidal no logró que YCRT corriera la misma suerte que YPF en la ley ómnibus y, en principio, quedará disponible para ser privatizada.

Opoficialismo

“Hay cosas que hay que hacer porque no hay muchas alternativas. Otras no las comparto, pero no por eso salgo a romper con la democracia y a trabajar para perjudicar a un gobierno nacional al cual hay que ayudar”, le dijo Vidal a La Opinión Austral cuando estalló la polémica por el decretazo y la ley ómnibus.

Tres días después de la primera movilización que convocaron la CGT, la CTA y organizaciones sociales a fines de diciembre para rechazar el DNU libertario, el gobernador santacruceño y el líder del sindicato petrolero desde 2013 arremetió: “Basta de generar malas acciones que van en contra de la democracia, entendiendo lo que ha costado sostenerla”, lanzó en referencia a “la movilización de algunos sectores gremiales que fueron empresarios durante toda la vida”.

“Siempre fuí crítico de parte del gremialismo tradicional de este país. Estuvieron calladitos durante muchos años y ahora salen a la calle cuando hay un gobierno que no es de su color político”, cuestionó, en línea con el discurso oficialista.

Milei Vidal.jpeg Santa Cruz puede. El obsequio de Vidal al Presidente.

Después, huyó de las fotos con el neuquino Rolando Figueroa y con su aliado regional del PRO, el chubutense Ignacio Torres, que con otro tejido político salieron a intentar marcarle la cancha a Milei. Eso sí, Vidal adhirió a todo lo que cuestionaron.

Ante ese silencio, que incluyó un mutis ante la reforma a la ley de Glaciares y de Bosques, el peronismo santacruceño de Unión por la Patria este fin de semana apuntó que el que se hace el distraído y no sale a explicar cómo afectan a la provincia las medidas económicas de Milei es cómplice o está de acuerdo.

Dilema parlamentario

Lejos de las cámaras, sus representantes en el Congreso que le responden directamente analizan los cambios que Milei acaba de enviar al Congreso y hay muchos puntos que todavía no cierran, a pesar de que existe toda la intención de acompañar al Presidente. El desafío es que la polarización no los lleve puestos.

Si votan todo en contra, el oficialismo los pondrá en la cola del tren opositor. Si votan todo a favor, deberán rendir cuentas en el territorio.

“Hay cuestiones como la Zona Fría, YCRT y el aporte a la Caja de Previsión que tenemos que revisar bien, además de otros temas que afectan en general a toda la economía, como la coparticipación. Con los empresarios de la soja fueron más receptivos que con el pueblo de Santa Cruz”, le dijo a Letra P uno de los legisladores que responde a Vidal.