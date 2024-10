A la espera de CFK, el cristinismo apuesta a que Ricardo Quintela se baje de la pelea

Hay un obstáculo para este camino que comenzó a transitar la expresidenta, si bien todavía en rigor no lo aceptó, pero en su entorno admiten que no hay vuelta atrás: será candidata en las elecciones partidarias del 19 noviembre en las que, aún, sigue anotado Ricardo Quintela . A pesar de lo que el gobernador riojano dice en público, en el cristinismo creen que declinará enfrentar a su jefa en las urnas.

"Va a estirar todo lo que pueda para subirse el precio y a último minuto se va a bajar", auguraron en una de las trincheras. Hay un antecedente reciente discutible: por supuesta falta de avales, Unión por la Patria no aceptó la lista de Daniel Scioli en 2023 con la que quería enfrentar a Sergio Massa , problema que no tuvo Juan Grabois . La apuesta es que el gobernador también pueda tener un problema en su documentación.

Quintela ya dejó trascender que no está flojo de papeles. Este viernes se subió a otro operativo clamor, el de las internas : "El peronismo tiene que competir, no hay que temerle al proceso interno. El que pierde tiene que acompañar", afirmó el dirigente.

La decisión de un dirigente es clave: en el Instituto Patria daban por sentado que Axel Kicillof promociona la postulación de su par riojano. Como prueba exhiben la charla prevista de Quintela en Avellaneda del miércoles que viene con Jorge Ferraresi como anfitrión. El intendente kicillofista viene chocando de frente con La Cámpora hace semanas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jorgeferraresi/status/1842196036346954127&partner=&hide_thread=false Ciclo de formación política: Hacia un proyecto de liberación nacional



Clase 4: La construcción de una herramienta política para recuperar el gobierno con @QuintelaRicardo.



9 de octubre - 18 hs

Centro Cultural Mercado



Inscripciones https://t.co/jke8CqcEPE pic.twitter.com/pVdJFUD9nH — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) October 4, 2024

Del otro lado, el cristinismo ubica también a La banda de la sopa, el grupo de dirigentes del peronismo bonaerense que pide jubilar a Cristina Kirchner desde que la expresidenta reapareció en abril en Quilmes. Entre sus integrantes están Fernando Gray, enfrentado con Máximo Kirchner desde que lo apartó del PJ provincial, y el exintendente Juan Zabaleta.

Un clamor con pocas voces ajenas

Pasadas 24 horas del lanzamiento del operativo clamor, no demasiadas voces ajenas al ecosistema kirchnerista se plegaron al coro público. "Es tiempo de unidad, de ir todos hacia el mismo lado con un solo objetivo común: la reconstrucción que le devuelva la esperanza a los argentinos. Estoy convencido que desde el PJ Nacional, Cristina Kirchner puede liderar este proceso", tuiteó el exgobernador de San Juan, Sergio Uñac.

También se plegó el PJ de Catamarca, tierra de Lucía Corpacci, otra que sonó para ser la síntesis peronista para suceder a Alberto Fernández en al conducción partidaria. Pero CFK decidió jugar, la pregunta es por qué.

Las razón de mi vida

El crinistismo aduce que porque es la única figura capaz de ordenar a un peronismo anti-Javier Milei. Sus detractores dicen que ella divide más de lo que unifica, mientras esperan que se aparte para dar paso a una renovación. La expresidenta dejó en claro con sus recientes apariciones que lejos está de jubilarse. "No se va a ir a su casa a cuidar a los nietos, no se va a retirar de la escena, entonces mejor que lo haga desde un lugar de conducción formal", argumenta el cristinismo.

El clamor no es gratis, no hay vuelta atrás porque sería un error no forzado que puede costarme muy caro a Cristina Kirchner, según admiten en sus propias filas. Y no sólo eso. Durante sus dos mandatos evitó exagerar con la liturgia peronista y asistió a contados aniversarios partidarios.

Después de años de intervención, fuera de la presidencia, Néstor Kirchner asumió el control del PJ, pero como parte de una estrategia defensiva en pleno enfrentamiento con el campo por la resolución 125. Sentado en ese sillón fue candidato a diputado al año siguiente. ¿Cristina transitará ese mismo camino? El 2024 huele un poco al 2016 en el que allanó su postulación a senadora con Unidad Ciudadana. Incluso fue a La Matanza con la misma campera de jean.

"Cristina va a tener que poner los pies en el barro, hablar con todos, hasta el último concejal. El PJ no puede ser el partido de las efemérides, se lo va a tener que poner al hombro para renovarlo", opinó uno de los que celebra el clamor. En la Argentina de Milei, no parece una tarea fácil.