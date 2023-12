"Sin orden, no hay libertad. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple. Por lo tanto si se corta la vía principal, se libera la vía principal", consideró la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) y pidió que "no se usen a los niños como escudo". "Habrá consecuencias fuertes para quienes lo hagan", advirtió.