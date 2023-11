Pasó el debate presidencial del siglo. Claramente, no hubo un knock out en favor de alguno de los dos candidatos, pero sí Sergio Massa quedó como ganador de la mayor cantidad de rounds por sobre Javier Milei , a quien se lo percibió dominado escénicamente por su contrincante.

En el primer bloque del debate se vio a un Massa tomando el centro del ring, marcando el ritmo de la contienda, viendo a Milei saliendo bastante indemne de los atropellos del ministro, salvo cuando surgió el tema de Malvinas y Margaret Thatcher y, en mayor medida, cuando quedó en el éter que al candidato a presidente libertario le “bocharon” la renovación de su pasantía en el Banco Central por no sortear el examen psicotécnico en sus años de juventud. Precisamente, este último punto (que se manifieste supuesto desequilibrio emocional de Milei) podría haber sido el principal objetivo del equipo de Massa para este debate.

En el segundo bloque continuó la centralidad de Massa, manifestándose el primer punto más saliente cuando el candidato de Unión por la Patria aprovechó un vacío o silencio de Milei sobre el álgido tema de la seguridad, acometiendo: “El problema es cuando uno no tiene nada que decir en un tema que no le interesa, que no lo estudió”.