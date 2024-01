La ideología del empleado medio

Hoy, la concepción de González Fraga vuelve a estar a la orden del día. Como una suerte de grado inferior del histórico medio pelo analizado por Jauretche o, mejor aún, como un mediopelismo plebeyo visto con los anteojos del aspirante a aristócrata (ese verdadero medio pelo de la burguesía argentina), el “empleado medio” debe entender, por fin, que sus consumos, si no suntuosos, ilusorios y, ciertamente, excesivos, deben ceder ante la elocuencia de los números. Los números hablan por sí solos –dicen– y el gobierno, convertido en lenguaraz de esa arcana numerología, traduce chabacanamente su significado: no hay plata. Para reforzar la sentencia, el vocero oficial comunica que el gobierno escatimó gastos en café y fotocopias. Significativo ahorro, una boutade de la que nadie se escandaliza (ni se ríe) porque la “droga del antikirchnerismo rabioso” (como definió el adicto recuperado Pablo Avelluto la idea bullrichista del todo o nada) se sigue distribuyendo, incluso mejorando.

En el despilfarro de argumentos destinados a hundirse en la ciénaga del ninguneo premeditado en el que se ha convertido el plenario de la Comisión Bicameral constituida para tratar la Ley Ómnibus, los argumentos oficialistas exhibieron en estos últimos días la misma lógica. Toda la desregulación para los empresarios, todo el ajuste o el recorte para los usuarios. (Tan alevoso resulta el planteo, que hasta Margarita Stolbizer puede pasar por Rosa Luxemburgo). José Luis Espert, presidente de esa comisión escandalosamente seleccionado, insiste con que se trata de una sesión no de debate, sino de preguntas y respuestas. Los diputados de la oposición –o sea: la izquierda y el bloque de Unión por la Patria: el radicalismo firmó su certificado irreversible de defunción el 19 de noviembre pasado–, a sabiendas del engañapichanga, no arrían banderas y, por el contrario, no dejan nada sin decir. (¿Habrá alguien que escuche, habrá algo que esos discursos encendidos trastoquen?). Hugo Yasky, por ejemplo, se destacó con un discurso que citaba a Sarmiento (oportuna evocación del autor del Facundo y de Educación popular y en algún tiempo acérrimo contrincante de su par liberal Juan Bautista Alberdi) y a Manuel Láinez, el fundador de El Diario, cuya actuación como legislador lo llevó a nacionalizar los recursos educativos, para concluir con el descalabro de la ley de educación de 1993 con la que se transfirieron los recursos nacionales a las provincias (verdadera razón de la debacle educativa) y sostener, hacia el final de su alocución, que de imponer el oficialismo esa mega-ley el triunfo sería pírrico pues la sociedad no permitiría semejante descalabro (ver Plenario de comisiones). (La ley, además, está pésimamente redactada. Adolece de incontinencia. Para muestra, un botón: el inciso “a” del artículo segundo, “Principios y propósitos”, sostiene: “Los habitantes de la Nación tienen derecho a ejercer sus libertades sin injerencias indebidas por parte del Estado” (sic) (¿?), como si la sociedad emergiera de una dictadura; salvo el sistema de semaforización que rige, por suerte, en las urbes del país, no parece haber injerencias estatales que coarten la libertad de los individuos. Habría que decirle a los impulsores y redactores de un proyecto que pide delegar facultades masivas en el ejecutivo apelando a la emergencia y la urgencia que cada palabra, frase o artículo gratuito va en contra de esa economía que se blande como fundamento).