Javier Milei le reiteró a su tropa en Diputados que la ley ómnibus no se negocia

Porque es cierto, a pesar de este maremoto desconcertante, hay argentinos que todavía nos dicen: “Bueno, algo tenía que pasar”. O, “esperemos a ver si este hombre la pega”. Como dando un margen. Cuando los miramos atentamente, vemos en esas personas una resignada esperanza, un destello de fe. No importa si en el trayecto, este hombre decide anular el Estado de Derecho, si pacta con los sectores industriales y financieros para hacer pingües negocios, si en su espíritu cuasi religioso (invocando a “las fuerzas del cielo”) se convierte en el líder mesiánico de una facción, si una burocracia política dispuesta presurosa a ayudar al vencedor se queda con los derechos laborales, los ahorros de los argentinos, la educación pública, nuestra cultura. ¿Qué es lo que les impide ver esta catástrofe que seguramente se cernirá sobre sus vidas y las de sus hijos?

El documento en el que se presenta la ley ómnibus tiene algo de bíblico. No son las Tablas de la Ley, pero se parecen. Si no fuera porque será trágico para millones de argentinos si se aprueba, es patético ver al ministro del Interior, Guillermo Francos , llevándolo desde la Casa Rosada al Congreso para entregarlo como una reliquia al presidente de la Cámara de Diputados, que además lleva el apellido Menem. ¿Nos están tomando el pelo? En medio de este show irrisorio, Milei pretende arrogarse las facultades legislativas cerrando literalmente el Congreso por cuatro años (el proyecto habla de dos años con posibilidades de extenderse por dos años más), lo cual implicaría, lisa y llanamente, que el presidente Milei gobernaría sin contrapesos todo su mandato. ¿No les hace ruido? ¿Qué riesgos correría el país en ese largo período en el que se está descomponiendo el orden mundial de posguerra?

Comprender la matriz íntima de las propuestas de La Libertad Avanza es clave. La ley de tierras, la descomposición de las instancias estatales de producción cultural (INCAA, Fondo Nacional de las Artes), la privatización de las jubilaciones. Todas estas iniciativas tienen una base común: destruir las dimensiones solidarias y comunes de la sociedad. Los libertarios imaginan un país de mutantes despiadados que lucharán por los recursos, como en Mad Max. Si el Leviatán era el Estado que emerge como un poderoso monstruo de sujeción, el Behemoth es el monstruo del caos.

Durante la campaña electoral los militantes de LLA adoptaron la bandera de Gandsen. Es esa bandera amarilla con la serpiente enroscada en actitud desafiante, acompañada de una inscripción que dice: Don tread on me (“no me pises”). La utilizan los libertarios norteamericanos contra el estado federal, en la que se simboliza la lucha histórica de los individualistas randyanos, el espíritu rebelde de los pioneros. Una mítica leyenda sureña de esclavistas que suele verse en manifestaciones acompañada de esvásticas, capotas de búfalo, como las que vimos en la toma del Capitolio en 2021.

En la famosa película de Ingmar Bergman, en la que se trata el surgimiento del nazismo, el cineasta sueco utilizó la metáfora del “huevo de la serpiente” para significar que detrás del cascarón translúcido crecía un monstruo. ¿El Behemoth?