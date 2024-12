Javier Milei, la esperanza en la era del resentimiento

Javier Milei: "Ellos quieren vivir en su torre de marfil"

Dijo Milei para todo el país: “La mayoría de las veces, lo que es positivo para la sociedad es perjudicial para la política y viceversa. Esa es la naturaleza del modelo de la casta: ellos necesitan que a la sociedad le vaya mal para que a ellos les vaya bien. A ellos no les importa pensar en el largo plazo; su mente no está puesta en un proyecto de nación, sino en dilapidar el futuro en favor del presente inmediato. Está en su ADN: no piensan en otra cosa que no sea en explotar al máximo a la sociedad; el aquí y ahora para su propio rédito político. Cuando el rey Luis XV de Francia despilfarraba la riqueza del reino en sus placeres personales, solía decir una frase: ‘Después de nosotros, el diluvio’. En otras palabras, a la casta no le importa el futuro: que las generaciones venideras se las arreglen como puedan. A medida que la política fue aprendiendo a quemar el futuro de los argentinos para su propio beneficio, gran parte de la sociedad se fue acostumbrando a la misma dinámica: forzada por el cortoplacismo impuesto desde arriba, no vio otra salida que intercambiar su voto por beneficios cada vez más inmediatos. La emisión monetaria y la expansión estatal indiscriminadas son dos expresiones de este fenómeno. Ambas se basan en producir una sensación de beneficio inmediato, mientras que sus efectos negativos sólo se sienten con el correr del tiempo. Carreras políticas enteras se han construido de esa manera, dejando como saldo sociedades cada vez más destruidas con un Estado cada vez más grande y más caro. Los privilegiados por el Estado omnipresente, que cada vez eran más, se convirtieron en parte interesada y defensores de que nada cambie (sic). Esto explica que periodistas, sindicatos, organizaciones sociales y políticos de todos los colores, que hasta hace poco se sacaban los ojos, se hayan unido en defensa del statu quo, como si pertenecieran a un mismo partido: el partido del Estado. Ellos quieren vivir en su torre de marfil, en su paraíso ficticio erigido sobre una sociedad cada vez más empobrecida. Llaman a sus privilegios derechos adquiridos, casi como si fueran una especie de nobleza con derecho divino de vivir a costa de la sociedad. Nosotros vinimos a desmontar ese sistema de raíz; vinimos a terminar con el régimen de privilegios que convirtió a los argentinos de bien en ciudadanos de segunda. Llegó la hora del hombre común”.