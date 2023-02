Negri y la ilusión de una fórmula con tonada cordobesa

CÓRDOBA (Corresponsalía) Pocos esperaban encontrar su nombre en el ránking, pero nadie se asombró al verlo. Paradojas comprensibles en política, la aparición de Mario Negri entre las figuras nacionales con mejor imagen del radicalismo generó similares dosis de sorpresa y reconocimiento. Según una encuesta realizada por la consultora Solmoirago, el diputado por Córdoba tiene una imagen positiva de 39.8 puntos, 14.7 bajo calificación de “muy buena”, con un diferencial favorable de 11.5 puntos. Tal referencia supera a la de los dos precandidatos presidenciales que incuba la UCR, Gerardo Morales y Facundo Manes. Sólo la diputada santafesina Carolina Losada cuenta con mejor ponderación global, por apenas tres décimas porcentuales, que el presidente del interbloque parlamentario de Juntos por el Cambio en la Cámara baja. ¿Hay lugar para el cordobés en una fórmula presidencial de Juntos por el Cambio?

De acuerdo al mismo trabajo, los números de los cuatro nombres radicales aparecen detrás de los cuadros presidenciables del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Sin embargo, la presencia del referente mediterráneo, líder tácito del partido a través de la corriente interna MORENA, mereció lecturas entusiastas en los boinablanca de la provincia, en un momento en que las discusiones sobre nombres y candidaturas toman alta temperatura en todo el país y en la semana en que un correligionario vicepresidenciable, Alfredo Cornejo, anunció que se retira de la grilla nacional para ir de nuevo por la gobernación de Mendoza. Bullrich procesa el duelo.

Los más arriesgados echaron a correr una posibilidad, por ahora con lejano rumor de deseo: impulsar al exvicegobernador como candidato a vicepresidente en una fórmula enteramente rojiblanca. Con fervoroso orgullo mediterráneo, hay quienes incluso ven su nombre como cabeza.

“Es uno de los dirigentes más importantes que tiene la UCR, con una trayectoria que lo avala y una tarea ponderada hasta por quienes están en la vereda de enfrente. Hay dos candidatos a presidente del radicalismo, pero, a la hora de las mediciones, el de mejor imagen es Mario. Miramos hacia afuera, cuando en Córdoba tenemos un buen candidato”, analiza Juan Jure, presidente del bloque Juntos UCR en la Legislatura provincial.

El legislador, exintendente de Río Cuarto, no es parte del núcleo negrista y admite ni siquiera haber hablado con el diputado al respecto. Sin embargo, expresa un deseo que no cree sin eco y refuerza su idea: “Puede incluso ser candidato a presidente y competir con el PRO. Tampoco es que al frente haya candidatos arrolladores”, desafía.

Desde el mismo recinto, una voz capitalina ratifica la ausencia de cualquier iniciativa para impulsar como “vicepresidenciable” a el excandidato a gobernador. Sin embargo, no niega el impacto positivo que tendría tal posibilidad.

“Para Córdoba sería un orgullo, pero no hay nada. Le da muy bien una encuesta, pero ni siquiera él tiene la idea de pelear una candidatura a vicepresidente. Además, el radicalismo todavía tiene que resolver si irá con candidato propio. En ese caso, sería Morales y Mario es de su grupo, así que tampoco podría competir con él. No veo una campaña para instalarlo”, amplía la voz rojiblanca.

La diputada Soledad Carrizo prefiere tiempos potenciales, pero no niega el valor que añadiría la presencia de su compañero de bancada. “Todas las mediciones evidencian que hay una instalación de su figura. No deberíamos descartar su mirada para una fórmula. Su protagonismo sería importante”, afirma, aunque admite no conocer la existencia de armado alguno en tal dirección.

"Nada"

El entorno de Negri ha desmentido rotundamente que el diputado analice la chance de impulsar una proyección al Ejecutivo nacional. Por el contrario, afirma que el legislador sólo se ha encargado de rechazar cualquier consulta al respecto. “No hay nada. Sólo apareció esa encuesta. Algunos han salido a hablar sin que Mario sepa. Seguro que tienen ganas, pero, cuando le preguntás a él, te saca corriendo”, señala una voz que prefiere el off the record.

La conveniencia de tal aventura para la integridad de la alianza parece otro obstáculo para dar crédito a la hipótesis. Si bien es un dirigente de alta estima entre los socios cambiemistas y los cruces entre partidos forman parte de las posibilidades para definir fórmulas, Negri es uno de los pocos dirigentes que no muestra aspiraciones a cargos electivos en momentos en que proliferan postulantes.

“Ni loco va a dejar el Parlamento. Es su hábitat. Además, ha trabajado mucho para mantener la unidad de Juntos por el Cambio. Si se corre de ahí puede dar una señal jodida, difícil de interpretar”, profundiza un histórico dirigente capitalino.

La prolongada interna provincial, de la que aún no han emergido ni nombres ni métodos de selección también aparece en el camino de la aventura a la que algunos parecen invitarlo.

“No ha podido destrabar aún lo que pasa en Córdoba, donde no sabemos si irán Rodrigo o Luis y qué pasará entre ellos después. Mientras tanto, hay radicales que se van alejando. Esa debe ser su principal preocupación. Hasta entonces, no creo que se plante para algo más. Si no ordenamos lo que pasa acá… Ya pasó en 2019 y no vamos a repetirlo”, sentencia la fuente.