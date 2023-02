Cleri sostiene el clamor: "Queremos a Cristina presidenta"

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El diputado Marcos Cleri tiene el objetivo de ser una síntesis en la carrera del peronismo a la gobernación. Pilar del kirchnerismo, fue uno de los primeros en pegarle al frente de frentes, el armado que materializaron el socialismo, la UCR, el PRO y el intendente Pablo Javkin. Lanzado en el terreno de las candidaturas, pide la conformación de una mesa política también en el peronismo santafesino, no solo en el nacional, sobre todo para “definir el rumbo del actual gobierno”. En diálogo con Letra P, por otro lado, se suma al coro de voces que no baja los brazos y quiere que la vicepresidenta Cristina Fernández sea candidata a presidenta.

-¿Mantiene su intención de ser candidato único del peronismo santafesino?

-Sí, somos parte de una generación que quiere hacerse cargo de los problemas que tiene la provincia y buscar en forma colectiva una solución. Eso puede ser dentro del peronismo, logrando la síntesis necesaria con un programa de acción de gobierno y la participación de todos y todas, reconociendo a cada uno de los actores y sectores. También puede ser que, dentro de una mesa política luego del congreso partidario, la opción pueda terminar en unas PASO, pero siempre con la mirada de construir el bien común para nuestro pueblo.

-¿El peronismo tiene que construir una mesa política en Santa Fe?

-Sin duda. Principalmente para definir el rumbo del actual gobierno, corregir las cosas que están mal, potenciar las que estén bien y no perder tiempo en el gobierno que vendrá.

-¿Hay mucho para corregir en el actual gobierno provincial?

-Hay muchas cosas buenas y una gran cantidad de cosas que se deben corregir, como en todo gobierno. Luego de cuatro años se debe hacer una evaluación de las políticas públicas que se desarrollaron, cuáles se tienen que potenciar, cuáles mejorar y cuáles corregir de forma inmediata para tomar el sendero que nuestro pueblo nos está pidiendo, en base al contrato electoral firmado.

-¿Se define como el candidato de Cristina?

-Todo el mundo sabe dónde estuvimos siempre, la coherencia de estar siempre junto a Cristina y, principalmente, dentro del peronismo; lo podemos mostrar. Somos parte de una generación que nació con el regreso a la democracia y también con la lucha de nuestros jóvenes en la recuperación de Malvinas y que en el peronismo se sumó a la política. Queremos poner nuestras ganas, nuestra vocación de servicio, nuestro conocimiento, nuestra responsabilidad al servicio del pueblo santafesino reconociendo que siempre hemos sido peronistas kirchneristas y siempre hemos estado junto con Cristina. Tiene que haber un peronismo provincial con un proyecto político provincial junto con uno nacional, y tiene que ser de gran trascendencia para apuntalar a ese proyecto nacional. Eso es 100% peronista, 100% kirchnerista.

-¿Ese peronismo provincial encarnado en la figura de Omar Perotti tiene anclaje nacional?

-El peronismo siempre tiene anclaje nacional porque es parte de un proyecto nacional. Luego alguno podrá tener algún matiz más regional, pero todo anclaje provincial, incluso regional, es parte de un proyecto nacional.

-En una hipotética PASO, ¿tiene que haber un solo candidato kirchnerista o puede haber más?

-Estamos tratando de construir una síntesis y es muy importante que haya una clara propuesta de construcción de derechos que comprenda la diversidad de nuestra provincia, que tenga un eje muy importante en resolver la seguridad. El frente de frentes que gobierna hace más de 33 años en Rosario lo único que puede hacer es exportar el modelo de desigualdad al resto de la provincia. Hay que evitar que exporte los problemas de seguridad que tiene Rosario al resto de Santa Fe. Han tenido un ministro de Seguridad muy malo como Maximiliano Pullaro que nos trajo a Marcelo Sain y eso hay que corregirlo rápidamente, porque la ciudadanía necesita volver a tener confianza en los funcionarios públicos, en las fuerzas policiales. Con la seguridad no se especula, se trabaja todos los días para vencer al crimen organizado.

-¿El mejor lugar para el senador Marcelo Lewandowski es Rosario?

-Un objetivo muy importante para el peronismo es tener la posibilidad de ganar y gobernar Rosario. Dentro de una mesa de discusión se tienen que dar esas opciones y hay varios que quieren disputar la intendencia. Está (el concejal de Ciudad Futura Juan) Monteverde que sumaría este espacio de centroizquierda, está Roberto Sukerman que ha mostrado sus intenciones y por supuesto también hay parte del grupo Lewandowski que lo observa con altas posibilidades de ganar y gobernar Rosario. Esto es parte de un debate que se tiene que dar en la mesa política, pero principalmente hay que tener en claro la construcción de un proyecto político, un proyecto de poder y principalmente un trasvasamiento generacional.

-¿Se dañó algo en su vínculo con el gobernador Perotti?

-Tenemos algo para mostrar que es la coherencia de que siempre defendimos a nuestra provincia. Los recursos que se le sacan por ese fallo de coparticipación son muchísimos, principalmente luego de que los diputados del frente de frentes votaron el año pasado que los jueces no paguen ganancias. Los doce diputados del frente de frentes radicales, socialistas, del PRO, conducidos por Carolina Losada y Pullaro votaron que no. Y ahora, encima, esos mismos diputados defienden el fallo claramente ilegal y nulo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en donde le da mayor cantidad de fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno que defiende a Santa Fe no puede validar ese fallo. Simplemente le recordé al gobernador que él había sido un vocero de esta defensa e íbamos mantener nuestra coherencia, por eso creíamos que no sólo el proceso juicio político debe avanzar, sino que teníamos que acompañar el reclamo de todos los gobernadores.

-¿Lo ve a Perotti bancando una aventura presidencial de Juan Schiaretti?

-Esa pregunta se la tenés que hacer a él. Yo sé que nosotros queremos estar con Cristina presidenta y militar todos los días para romper la proscripción que quiere imponer el sistema.

-¿No pierde las esperanzas de que Cristina sea candidata a presidenta?

-Cristina es la fuerza de la esperanza, tenemos que hacer todos los días nuestra acción militante para romper esa proscripción y luego ella tendrá que decidir. Pedirle algo más después de todo lo que ha hecho sería un hecho tan egoísta de nuestra parte que lo que tenemos que hacer es seguir entregándonos para eliminar esta proscripción y que se fortalezca la democracia y nuestras instituciones para poder elegir libremente.

Fotos: Sebastián Villalba

-¿Entonces en su mirada no corren los deseos reeleccionistas del Presidente?

-Ahora se está construyendo la mesa política que, además de la situación electoral, tiene que definir el rumbo del gobierno para verdaderamente en los meses que quedan cumplir el contrato electoral que nuestra ciudadanía nos dio en 2019: la recuperación del salario, el cuidado de nuestra industria, el fortalecimiento de las instituciones, lograr la independencia del Poder Judicial y, por supuesto, que los números cierren con la gente adentro, no con el FMI.

-¿Tiene tiempo el Frente de Todos para lograrlo?

-Siempre hay tiempo para la política y demostrar resultados si se tiene voluntad.