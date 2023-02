Gira Alberto 2023: Manzur se sumó al operativo "no me bajen, soy el Presidente"

TUCUMÁN (Corresponsalía Norte Grande) El presidente Alberto Fernández se llevó de esta provincia nafta para un hipotético clamor de su posible candidatura a la reelección para las elecciones nacionales. A la hora de la siesta, bajo un intenso calor de 36° y en un acto que congregó a distintas agrupaciones del peronismo tucumano, el Jefe de Estado escuchó miel para sus oídos cuando el jefe de Gabinete, Juan Manzur, señaló en su discurso: "Alberto, Tucumán te quiere, está agradecido y te valora. Lo que vos decidas, el peronismo tucumano te va a seguir". Minutos más tarde, el gobernador tucumano interino, Osvaldo Jaldo, suscribió: "Nosotros en la provincia tenemos elecciones el 14 de mayo, pero nuestro proyecto no es solo ganar en Tucumán sino también en los comicios nacionales. Alberto, usted decida que nosotros acompañamos".

Las palabras de ambos fueron la continuidad de una larga charla sobre diversos temas que mantuvieron al mediodía con Fernández en la casa de Manzur, en Yerba Buena. Del asado, acompañado con empanadas y que se cerró con helados, participaron también la Secretaria de Energía, Flavia Royón, funcionarios provinciales, intendentes, parlamentarios nacionales y legisladores locales. Uno de los asistentes relató a LetraP: "El Presidente hizo un balance de lo difícil que le fue gobernar con pandemia, luego las consecuencias de una guerra y sorprendió cuando habló de los planes que tiene para el futuro. Aunque no mencionó directamente que su plan es ir por la reelección".

Más allá de la mirada nacional, hubo una bajada de línea provincial. En su discurso en el club Los Nogales, 25 kilómetros al norte de San Miguel de Tucumán, en el departamento Tafí Viejo, el ministro coordinador prometió con énfasis: "El jefe de la campaña 'Jaldo Gobernador' se llama Juan Manzur. Estaré al frente de la campaña y llevaré al peronismo otra vez a la victoria".

La devolución de gentilezas al eventual plan reeleccionista no se hizo esperar porque unos minutos después tomó el micrófono Fernández y aseveró: "Muchas gracias por tu compromiso y el cariño, ahora vamos a devolver a Juan a los tucumanos para que trabaje y lleve al triunfo al peronismo".

La afirmación presidencial da por descontado que es inminente que Manzur deje el Gabinete -ya sea con licencia, como lo había deslizado el propio Jefe de Estado, o que presente su renuncia- para retornar la provincia, a menos de 100 días de los comicios locales. El aún Jefe de Gabinete secundará en la fórmula a Jaldo. En mayo, los tucumanos y tucumanas deberán votar a gobernador y vice, legisladores provinciales, concejales e intendentes. El test para el oficialismo será seguido de cerca en la Casa Rosada, pues se trata del quinto distrito electoral del país.

Jaldo habló después, fue escueto y se mostró alineado, pero la centralidad se la llevaron el Presidente y el médico sanitarista que, tras los intensas jornadas por la disputa interna entre Fernández y el ministro Eduardo Wado de Pedro, usó la visita del mandatario para replicar el mensaje que mantiene "los pies en el plato". Con ese norte, Manzur muestra que actúa con disciplina partidaria, capaz de montar para la investidura presidencial un acto 100% peronista y avisa que aún tiene poder de fuego, pese a los rumores que señalan que tiene la pólvora mojada en Balcarce 50.

La minigira presidencial se iba a concretar el jueves de la semana pasada pero una tormenta la aguó. Acompañado por Royón, Manzur, Jaldo y Javier Noguera, intendente de Tafí Viejo, Fernández inauguró la Central Termoeléctrica de Los Nogales, que se conectará a dos líneas de alta tensión localizadas a 900 metros de la ruta nacional 9, con destino a las provincias de Salta y Jujuy. La obra también beneficiará en forma directa a 40.000 usuarios tucumanos.

Manzur tampoco dejó pasar la oportunidad para referirse a las diferencias que existen en el Gabinete y entre las distintos espacios que integran la coalición gobernante: "No puede ser que este país que está despegando, después de todas las cosas que nos pasaron, no puede ser que vuelvan los que hundieron la Argentina. Las diferencias que tenemos entre compañeros no pueden ser más grandes que las diferencias que tenemos con (Mauricio) Macri".