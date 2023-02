Neuquén: revuelo por la falsa renuncia del candidato a gobernador de Milei

NEUQUÉN (Corresponsalía Patagonia) Carlos Eguía, el candidato a gobernador de Javier Milei en Neuquén, protagonizó un bizarro momento radial este jueves. En uno de sus típicos editoriales donde despotrica contra la dirigencia política, anunció que se bajaba de la campaña y generó un revuelo que lo obligó a retractarse. Tras el descargo, debió desmentirse en un comunicado. La escena traspasó los límites provinciales y fue parte de la interna liberal nacional cuando el empresario Carlos Maslatón se hizo eco de la noticia.

“Quiero que lo graben”, advirtió Eguía en su programa de radio Cadena Uno. “Hoy se termina mi carrera política”, dijo en el éter al principio de la mañana. “No tengo ganas de que me cojudeeen, ni que me vengan con temas de otro partido. Lamento profundamente por toda la gente que me acompañó. Tomé la decisión de no ser candidato, priorizo mi vida y mi salud”, anunció en el aire de la radio. “Métanse el partido en el orto, muchachos. Voy a viajar a Buenos Aires el sábado y voy a tener una reunión con Milei. No quería fallarle a la gente, sobre todo a los que de verdad trabajaron, que se rompieron el culo para armar un partido. Sigo siendo el mismo, no me fumo nada. Decidí dedicarme al periodismo, porque la política es una mierda absoluta, lo peor que existe”, bramó.

“Se creen que tienen a Dios agarrado de los huevos. Vivieron toda su vida de la política. Búsquense otro candidato, porque me voy a dedicar plenamente al periodismo”, bramó. La noticia, que llamó la atención de la política neuquina, fue desmentida por el mismo equipo de comunicación de Eguía. A través de un texto, dinamitó sus propias declaraciones. "No me bajo de mi candidatura ni nadie me va a bajar, yo decidí involucrarme para cambiarle la vida a los vecinos y que puedan vivir dignamente", ratificó el candidato, luego de que el recorte sonoro explotara en los grupos de WhatsApp.

Como explicó Letra P, el periodista libertario tiene un paso breve pero sinuoso por la política patagónica. Con la bravata que lo caracteriza, la Coalición Cívica-ARI lo apadrinó para ser candidato a diputado nacional en 2021. Aunque no obtuvo una de las bancas en juego, se posicionó dentro de Juntos por el Cambio (JxC) como un actor importante. Si bien tuvo diálogo con el PRO y el radicalismo, volvió a romper la alianza para dar el salto al espacio libertario. En aquella oportunidad, utilizó el mismo micrófono para dar el salto a la estructura que se fortaleció del movimiento antisistema.

"El 16 de abril vamos a ganar la provincia y lograremos intendencias en toda la provincia. Los leones rugen cada vez más fuerte y eso lo sentimos en cada barrio, en cada localidad que visitamos, la gente está convencida de que somos la única alternativa en Neuquén", argumentó Eguía, en un breve comunicado difundido tras el estruendoso editorial.

Interna libertaria

La falsa renuncia llegó a oídos de Maslatón. A través de su cuenta de Twitter, citó el editorial para anunciar la primera fuga del espacio. Minutos más tarde, anunció que el comunicador se retractaba.

“Des-renunció ahora Carlos Eguía a la candidatura a Gobernador por Neuquén. En la misma audición radial esta mañana primero dijo que se bajaba y ahora que se des-baja. Mensaje del hijo de Eguía, recién recibido. Aclara valija de 800 mil USD, valores del gran bull market neuquino”, explicó.

Maslatón, de notable afición a los medios y de destacada presencia en el Mundial de Qatar, sostiene una férrea defensa de la gestión que encabeza el ministro de Economía, Sergio Massa, y libra una batalla virtual contra Milei, con quien rompió su relación política. "El valor de las cometas en la política argentina es también un fuerte indicador económico nacional. Una oferta de 800 mil USD, que en contrapropuesta puede llegar a 3 palos USD, marca la fuerza bullish de la provincia energética de Neuquén con Vaca Muerta. Excelente", cerró.