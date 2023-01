Larreta: al kirchnerismo "no le gusta la democracia"

Luego de que el presidente Alberto Fernández iniciara las tratativas para promover un juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, denunció que el kirchnerismo “vuelve a atacar a la Justicia” porque “no le gusta la democracia”.

“Por decisión directa del Presidente, (el kirchnerismo) vuelve a atacar a la justicia. Otra vez sopa, no les gusta un fallo, lo desconocen; no les gusta un juez, lo quieren remover; no les gusta el ministro, persiguen al ministro. En realidad, lo que no les gusta es la democracia, estaría bueno que lo reconozcan”, manifestó en una conferencia de prensa en la que hizo referencia al fallo de la Corte Suprema que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por la coparticipación y a la licencia que se tomó el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, tras el escándalo por la filtración de chats.

En lo que fue su primera aparición pública luego de la salida “transitoria” de D´Alessandro del gabinete local, Larreta le envío un nuevo mensaje al Frente de Todos (FdT): “Tienen que entender que no tienen el poder absoluto y aunque quieran anular uno de los tres poderes no lo vamos a permitir, vamos a oponernos en el congreso, no vamos a permitir que se lleven puesta la República”.

Este martes, el Presidente, junto a once gobernadores, firmó un comunicado oficial en el que comunicó que promoverá el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes denuncia por “mal desempeño” con “distintos grados de responsabilidad” luego del fallo del máximo órgano judicial del país que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en la distribución de la coparticipación y que la Casa Rosada califica como “incumplible”.

“Fuimos víctimas de una nueva operación del kirchnerismo usando el espionaje ilegal, manipulando información para desprestigiar y perseguir a los que no piensan como ellos”, manifestó Larreta y reafirmó su apoyo al funcionario investigado: “Confío, valoro y apoyo todo el trabajo de D´Alessandro, pero también respeto, entiendo valoro su decisión de pedir una licencia”.