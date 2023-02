Capitanich no cruza de bando, pero vuelve a mostrarse con Fernández

La interna del Frente de Todos no admite avenidas del medio. Por eso, Jorge Capitanich tuvo que salir a aclarar este martes que no se había cruzado del bando cristinista al albertista cuando dijo, pocas horas antes, que si Alberto Fernández tuviera la voluntad de ir por la reelección, “ningún ministro debería competir” en las primarias contra el Presidente.

“El Gobierno no puede tener como candidatos al Presidente, a su jefe de Gabinete y al ministro de Economía. No es razonable”, dijo este martes Capitanich en El Destape, para intentar desmarañar sus anteriores declaraciones de la semana pasada, que habían sido interpretados como un inesperado apoyo a la reelección de Fernández. El chaqueño suele ser vocero del sentimiento que impera en el Instituto Patria. Siempre cercano a Cristina Fernández de Kirchner, con quien estuvo reunido hace pocos días, “Coqui” no dejó pasar muchas horas hasta su nueva declaración.

Capitanich intentó explicar lo que entiende como razonable para cualquier espacio político. Cree que es absurdo que un integrante del Gabinete haga campaña contra el Presidente si éste decide buscar otro mandato. Eso aplica tanto para el jefe de Gabinete, Juan Manzur, como para los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Interior, Eduardo Wado de Pedro.

Sin embargo, en el entorno del gobernador aclaran que eso no implica un apoyo a la reelección de Fernández. Puertas adentro, y con la venia de la propia vice, Capitanich admite que está más a la expectativa de la suerte de Massa y de los resultados de su gestión económica para definir el apoyo a su eventual candidatura. El ministro, por ahora, niega sus aspiraciones. El razonamiento sobre eventuales competidores de Fernández no incluye a aquellos otros dirigentes del FdT que no son parte del gabinete. El ejemplo más concreto sería él mismo, ya que todavía no canceló su sueño de ser candidato.

En medio del enredo, Capitanich recibirá este miércoles a Fernández otra vez en Chaco. El Presidente viajará a la provincia por séptima vez, un récord para un mandatario en poco más de tres años de ejercicio. En la provincia destacan la inversión que el gobierno nacional hizo durante el mandato alberitista y la califican como “una revolución de obras”. Por eso, más allá de las preferencias personales, Capitanich siempre recibe encantado al jefe de Estado.

Fernández llegará acompañado por dos de sus ministros más cercanos, Gabriel Katopodis, de Obras Públicas y Victoria Tolosa Paz, de Desarrollo Social, además de Santiago Maggiotti, de Desarrollo Territorial y Hábitat. El lugar elegido para la visita tampoco es habitual para un jefe de Estado: estará en Fuerte Esperanza, en El Impenetrable.

La agenda incluye la inauguración de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), la entrega de 20 viviendas, el anuncio del desarrollo de la red de fibra óptica para el norte provincial y recorrido de las obras del acueducto “Wichí El Pintado- Misión Nueva Pompeya y Fuerte Esperanza”, de 49 kilómetros, que transporta agua potabilizada del río Bermejo a las redes finalizadas de varias localidades y parajes.