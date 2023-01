Gioja lanzó su candidatura a gobernador con dardos a Uñac

El diputado nacional del Frente de Todos y exgobernador de San Juan, José Luis Gioja, confirmó este martes que se postulará por cuarta vez para estar al frente del Ejecutivo provincial, con fuertes críticas al actual mandatario, Sergio Uñac, quien a fines del año pasado anunció que irá por otro período pese a la existencia de una puja legal en torno a su intento reeleccionista.

“A casi 20 años de que este querido pueblo de San Juan me concediera el honor de gobernarlo vuelo a presentarme”, dijo Gioja en una rueda de prensa, y aseguró: “Soy el mismo, con algunas arruguitas más en la cara pero con el alma impecable, con el espíritu recién planchado”.

Gioja apuntó contra Uñac sin nombrarlo y aseguró que no descarta ir a la Justicia. "El gobernador actual (Sergio Uñac) ya ha cumplido los mandatos que la Constitución Provincial exige, por lo cual creemos que no puede ser candidato”, sostuvo.

El legislador, expresidente del Partido Justicialista (PJ) y quien gobernó la provincia entre 2003-2015 ahora intentará ir por su cuarto mandato, en el que deberá dirimir con su delfín, Uñac, quien buscará volver a presentarse pese a que ya cumplió dos mandatos constitucionales al frente del Ejecutivo provincial.

Gioja expresó su voluntad de volver a gobernar la provincia no solo "para la gente", sino "para gobernador con la gente". "Eso es lo que necesitamos. Queremos volver y he vuelto”, dijo ante los aplausos de la gente en el acto de lanzamiento.}

El evento estaba previsto para este lunes, pero debió posponerse por la muerte de su hermano, Ricardo Gioja. Al respecto, el exmandatario provincial reveló: "Ricardo fue uno de los que me pidió que no aflojáramos, que no permitiéramos que tanto trabajo se echara por la borda porque nuestra gente está volviendo a sufrir".

Sobre la posibilidad de usar la Ley de Lemas para candidatearse por adentro del FdT, Gioja explicó: "Eso no va a depender de nosotros, yo me estoy enterando que es ‘San por Todos’ y no ‘Frente de Todos’, si el que conduce (Uñac) no necesita de nosotros, no llama...Bueno, iremos por afuera. Si nos llaman y somos parte sin compartir las ideas, por supuesto que vamos a ir por afuera”.