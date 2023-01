Volvió la interna oficialista: defensa K a Wado y respuesta a Tolosa Paz

LA PLATA (Corresponsalía) Dos dirigentes influyentes en el gobierno bonaerense de Axel Kicillof sumaron un capítulo más a la interna desatada en el oficialismo después de que la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, le exigiera una “aclaración” a su par del Ministerio del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, respecto al malestar que dejó trascender con Alberto Fernández por no haber sido invitado al encuentro de este con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y distintos organismos de derechos humanos. Se trata de la presidenta del bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense, Teresa García, y la presidenta del Instituto de Cultura, Florencia Saintout.

Tolosa Paz es una de las figuras del gabinete más cercanas al Presidente, a quien el entorno del ministro camporista había cuestionado al dejar trascender este jueves su malestar por la falta de invitación a la reunión que tuvo lugar el lunes en la Casa Rosada entre Fernández, Lula y referentes locales de los organismos defensores de los derechos humanos. Por ser integrante de HIJOS, De Pedro consideró que debió haber participado y atribuyó la falta de convite a la campaña electoral. “No tienen códigos”, fue la frase que lanzó el entorno del ministro sobre el círculo presidencial.

“La falta de códigos es de quienes critican estando adentro del Gobierno”, replicó sin dobles lecturas este viernes Tolosa Paz, durante una declaración a medios marplatenses.

La interna no quedó ahí y escaló de manera pública en las horas posteriores, con las intervenciones a través de las redes sociales de García y Saintout, dos dirigentes con llegada a la vicepresidenta Cristina Fernández. La senadora bonaerense por la Primera sección, exministra de Gobierno de Kicillof, sostuvo que no le parecía “responsable” el planteo hacia De Pedro. “Todos trabajamos para sacar el país adelante, no me parece responsable su consideración”, escribió García arrobando a la titular de la cartera de Desarrollo Social.

Algunos minutos después, también se sumó la presidenta del Instituto Cultural, quien, al igual que García, arrobó directamente a Tolosa Paz. “Primero la Patria, después el movimiento y por último las personas, Victoria Tolosa Paz, te lo repito porque parece que nunca lo entendiste”, disparó la funcionaria en su cuenta de la red social Twitter. El misil reaviva la feroz disputa que ambas mantienen desde hace años y las llevó a enfrentarse en la interna por convertirse en candidata a la intendencia de La Plata.

En plena pretemporada electoral, con el presidente activo reivindicando sus tres años de gestión y tras la decisión de la vicepresidenta de no ser candidata este año, la interna del Frente de Todos parece reavivarse mientras espera por un repunte de la economía que permita poner en cancha a Sergio Massa para encabezar la fórmula panperonista.