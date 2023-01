Grindetti, en campaña por la costa: agenda productiva y full macrismo

El intendente de Lanús (PRO) Néstor Grindetti lanzó este lunes una serie de recorridas de campaña por distritos de la costa bonaerense, que incluyeron una primera parada en Mar del Plata para acompañar la presentación del libro del expresidente Mauricio Macri y continuarán esta semana por Balcarce, Villa Gesell y Pinamar. En todos los puntos, el precandidato a gobernador de Buenos Aires levará sus proyectos para modificar la matriz impositiva provincial, a la vez que planteará los desafíos de las distintas economías regionales, como parte de la plataforma de gobierno que viene confeccionando con sus equipos técnicos.

Durante su visita a Mar del Plata, Grindetti estuvo acompañado por el diputado provincial Adrián Urreli, que oficia de su jefe de campaña, y participaron juntos de un desayuno con miembros de la Fundación Global, una organización que se autodenomina independiente y que reúne a empresarios y comerciantes marplatenses. Con ellos, el jefe comunal compartió su mirada sobre la situación económica actual del país y la provincia de Buenos Aires, sus proyectos para modificar la matriz impositiva provincial y los desafíos de las economías regionales bonaerenses.

"Mar del Plata es una ciudad que combina desarrollo cultural y deportivo con una fuerte apuesta por las industrias del conocimiento, es una segunda capital en nuestra provincia de Buenos Aires, una ciudad cabecera desde donde se debe apuntalar el desarrollo de la provincia", afirmó Grindetti.

Más tarde, el intendente lanusense visitó el polo tecnológico de la ciudad y visitó Grupo Núcleo, Neutrón y Aticma, la asociación de empresas de tecnología. Según informaron, siendo estructuras modelo en fabricación de tecnología y aceleración de proyectos, son pioneros en la promoción de la investigación, el desarrollo y la expansión de emprendimientos startups.

Esta serie de recorridas del precandidato a gobernador se dieron tan sólo unos días después de que participara del acto de presentación del segundo libro del expresidente, momento en el que también aprovechó para manter una reunión privada en la previa del acto. "Todos saben de mi relación con Mauricio, es el líder de nuestro espacio y lo dije públicamente varias veces, creo que merece su segundo tiempo, todavía no sabemos qué decisión va a tomar y no quiero presionarlo, ser candidato a presidente no es una decision fácil, ni se toma de la noche a la mañana", sostuvo Grindetti respecto a un posible lanzamiento de Macri.

En este sentido, en el caso de que el egresado del Cardel Newmn decida mantenerse al margen de la competencia electoral, Grindetti reiteró su alineamiento político a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, a quien destacó por "estar más cerca del pensamiento de Mauricio". "Siento que Patricia es quien está más cerca del pensamiento de Mauricio respecto de la manera de ver la política y cuenta con el coraje y la determinación para encarar las transformaciones que necesita el país, por eso estoy trabajando con ella y creo que es la mejor candidata que hoy tiene el PRO", dijo.

Según pudo saber este medio, la agenda de Grindetti incluye entrevistas con medios locales de la ciudad, recorridas por centros comerciales y la visita al Teatro Tronador para participar del concierto del cantante, Abel Pintos, quien desde el 2 de enero lleva realizados seis shows en la ciudad y se esperan otros cinco más hasta finalizar el mes. Durante la semana, el jefe comunal tiene previsto visitar las localidades de Balcarce, Villa Gesell y Pinamar donde matizara una agenda productiva con encuentros con referentes de Juntos por el Cambio.