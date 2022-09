Cómo será el acto que mostrará a De Loredo como nuevo líder de la UCR Córdoba

CÓRDOBA (Corresponsalía) El anunciado acto de este sábado al mediodía será el primero de Rodrigo de Loredo como el precandidato a la gobernación que el radicalismo provincial impulsa y espera desde hace largo tiempo: un dirigente joven, que jugó fuerte cuando tuvo que pisar la cancha y con reales chances de triunfo en una provincia gobernada hace 24 años por el peronismo cordobés. Aunque la mayoría lo imaginen como el punto de partida de una campaña con el Panal como objetivo, en el entorno del jefe del bloque Evolución en Diputados prefieren sosegar expectativas y hablan de un encuentro en que se rubricará la necesidad de unidad de Juntos por el Cambio (JxC). Tampoco anuncian una demostración del legislador como nuevo líder del radicalismo cordobés. Sin embargo, la nutrida asistencia de figuras nacionales y la expectativa en torno de la convocatoria parecen indicar lo contrario.

La organización del acto que se extenderá por aproximadamente dos horas y se desarrollará desde las 11 en el Comedor Universitario de la Ciudad Universitaria de la UNC anuncia la presencia del senador y cabecilla de Evolución, Martín Lousteau; el jefe del bloque de la UCR en la Cámara baja y rival interno, Mario Negri; el diputado y precandidato presidencial, Facundo Manes; la diputada por Córdoba, Soledad Carrizo; su par porteño Martín Tetaz; y el senador Alfredo Cornejo. Esos nombres integran la lista de quienes harán uso de la palabra junto con el anfitrión.

El deloredismo espera una asistencia cercana a las 3 mil personas, en el evento boinablanca más convocante desde que se desató la pandemia y sus restricciones consecuentes. Habrá liturgia rojiblanca, con percusiones y trapos. A tal fin trabaja, desde hace ya varias semanas, la militancia del partido, tanto en el interior provincial como en las distintas seccionales de la capital.

“En el acto no va a haber comida ni bandas en vivo. Es todo a pulmón y la motivación de la gente que va a asistir es movilizar al radicalismo”, destacan en el entorno deloredista. Darán el presente también quienes componen las bancadas provinciales de la UCR, desde el presidente del bloque en la Unicameral, el riocuartense Juan Jure, hasta el titular del bloque Juntos UCR, Orlando Arduh. También será de la partida el grupo de intendentes que ya trabaja abiertamente por la candidatura provincial del extitular de ARSAT. En todos los casos, tendrán lugar privilegiado para asistir al discurso del abogado que, aún sin despejar formalmente la incógnita, se permitirá hacer un diagnóstico de la situación provincial, que será acompañado por algunas propuestas.

Habrá pesos pesados de la UCR que no acudirán. En algunos casos, por razones ocasionales. En otros, por diferencias internas. Entre los primeros, están el presidente del partido, el gobernador jujeño, Gerardo Morales, quien se encuentra en el exterior; y el titular del Comité provincial, el diputado Marcos Carasso, quien de todos modos enviará un video. Lo mismo ocurrirá con Ramón Mestre. Entre los segundos, se cuentan Carlos Briner, Myrian Prunotto y Gustavo Benedetti, la tríada de autoridades municipales que lidera a quienes desconfían de las intenciones del joven dirigente.

Unidad

Las invitaciones también llegaron a las distintas fuerzas que conforman Juntos por el Cambio a nivel provincial. Entre sus principales figuras, se destacará la presencia de Luis Juez. Ya autoproclamado precandidato a gobernador, el senador sería el rival de De Loredo en una aún hipotética interna de la alianza. Para cuidar las formas, ambos tuvieron un promocionado almuerzo hace una semana. Los registros los mostraron sonrientes, los testimonios hablaron de sociedad fuera de riesgo.

Además del líder del Frente Cívico se espera una fuerte presencia de cuadros del PRO, sin distinción de halcones y palomas: Javier Pretto y Oscar Agost Carreño, presidente y vicepresidente del partido en Córdoba; el diputado Héctor Baldassi y las diputadas Soher el Sukaria y Laura Rodríguez Machado. También confirmaron su presencia la diputada Leonor Martínez Villada y Gregorio Hernández Maqueda, principales voces mediterráneas de la Coalición Cívica ARI.

La galería de rostros será un mensaje en sí mismo. “Queremos la unidad de la UCR para luego liderar Juntos por el Cambio en Córdoba, pero somos prudentes. Dejaremos en claro que lo esencial es la unidad del espacio. Ese será nuestro camino. Trabajamos para Rodrigo como candidato y nuestra meta es la gobernación, pero no queremos colisionar con nadie. Queremos que se elija la mejor opción”, desmenuza uno de los operadores del potencial, también, precandidato a intendente.

“Queremos ser enfáticos en algo. No somos solo los dirigentes de JxC los que decimos que estamos unidos. La que demanda eso es la gente, lo vemos en cada recorrida. No vamos a poner en jaque eso. No vamos a poner un interés personal por encima de la coalición. Sería una afrenta a esa gente, amén de peligroso para el proyecto. Romper sería una locura que los dirigentes no vamos a alentar”, concluye.