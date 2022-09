Cogobierno, libertarios en paz, selfie post expulsión, maternidad y casorio

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) La Cámara de Diputados bonaerense aprobó este jueves una extensa lista de proyectos de bajo impacto político que, de todos modos, dejó lugar para que se filtraran discursos atravesados por la grieta y la agenda nacional, al igual que algunas curiosidades y gestos políticos entre pasillos. Por falta de acuerdos entre el peronismo y el macrismo, nuevamente quedó afuera de la sesión la iniciativa oficialista que pretende reformar el sistema jubilatorio del Banco Provincia, con la intención de devolverle a sus jubilados y jubiladas el 82% móvil y otros derechos que perdieron durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Acá no pasó nada

Si bien llegaron al recinto por separado, los integrantes del bloque liberal recientemente quebrado se mostró durante toda la sesión como si no hubiera pasado nada. Es que no sólo no hubo referencias al tema, sino que tampoco hubo una solicitud de dividir el espacio físico que ocupan sus bancas, por lo que Constanza Moragues Santos, ahora alineada explícitamente a Javier Milei, y sus excompañeros Guillermo Castello y Nahuel Sotelo, quienes por el momento continúan bajo el ala de José Luis Espert, se mostraron juntos. Aun así, continúan las críticas privadas por la decisión que tomó la experiodista de origen peronista, que dividió el bloque sin haber avisado a sus pares o sus líderes partidarios. “Nos enteramos por un correo institucional de la Cámara, un mamarracho”, dispararon desde uno de los despachos.

Selfie tras el Whatsapp en llamas

La purga ritondista que desató la fotografía armada por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, para beneficiar a su candidato a gobernador de Buenos Aires, el diputado Diego Santilli, no caló entre los dirigentes que alguna vez trabajaron en la administración de Vidal. Noelia Ruiz, la legisladora expulsada de uno de los grupos de Whatsapp que administra el operador ritondista Hernán Gómez tomó la iniciativa y se sacó una fotografía con Sergio Siciliano y Johanna Panebianco, dos legisladores aún incondicionales al exministro de Seguridad bonaerense. Un dato poco conocido es que Ruiz fue expulsada del grupo que administra Gómez, pero no del que armó Alex Campbell para agrupar sólo a legisladores y legisladoras bonaerenses que responden a la exgobernadora.

El cruce de modelos

Un proyecto acordado para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación una fábrica papelera en Quilmes generó un inesperado cruce entre el oficialismo y un sector de la oposición. Es que, un momento antes de que tomara la palabra la diputada del Frente e Todos Berenice Latorre, interrumpió el diputado libertario Guillermo Castello para acusar un “ataque contra la propiedad privada”. “Nos hemos convertido en la capital de las expropiaciones, cada sesión tenemos dos o tres, cuando deberían ser excepcionales porque es la máxima restricción al derecho de propiedad y para nosotros la propiedad privada es el fundamento, la garantía de la libertad”, lanzó el legislador que responde a Espert. Rápidamente, la referente del justicialismo quilmeño que trabaja bajo la conducción de la intendenta Mayra Mendoza retrucó al decir que le había venido bien que la antecedieran en la palabra para marcar “que hay dos modelos e intereses distintos” en cada uno de los espacios.

“En 2019, la empresa Ansabo, que se dedica a hacer bobinas de papel para la producción de cartón corrugado, dejó en la calle a 40 familias trabajadoras. Con mucho esfuerzo decidieron continuar produciendo y en 2020 conformaron una cooperativa, así que decidimos pelear junto a los trabajadores, porque para nuestro distrito es muy simbólico poner al trabajo como ordenador social”, defendió su proyecto Latorre, que obtuvo la aprobación y ahora espera la sanción definitiva en el Senado.

Juegos, municipios y fondos

A tan sólo 48 horas de la ceremonia inaugural de los Juegos Bonaerenses 2022, que se desarrollarán en el Paseo Las Toscas, en Mar del Plata, se desató uno de los cruces más ásperos entre el Frente de Todos y Juntos. El presidente del bloque opositor, Maximiliano Abad, reiteró su reclamo por los fondos a los municipios para que los jóvenes viajen a la ciudad balnearia, mientras que la massista Micaela Olivetto intentó cruzarlo al asegurar que, “a Juntos, todo lo que sea poner plata para que los pibes puedan viajar o conocer el mar es un gasto”.

Sorprendido por la crítica, el radical aseguró que el presupuesto asignado por joven “es de cinco mil pesos, cuando el gasto que tienen ronda los 13 y 15 mil pesos”, que tienen que costear los gobiernos locales. “Los fondos son escasos, llegan tarde y en medio de un proceso inflacionario”, respondió Abad, en sintonía con otros reclamos de los jefes comunales, quienes también solicitan mayores fondos coparticipables. “No es un reclamo sólo de los intendentes de Juntos, es también de los demás, así que pueden estar tranquilos que desde este bloque vamos a defender a los 135 intendentes”, chicaneó.

La cogobernación del peronismo

A mediados de septiembre de 2020, se aprobó por unanimidad la ley de Clubes Sociales y Asociaciones Civiles, con la idea de blindar a estas instituciones acorraladas por la crisis social y económica, y en esta última sesión se amplió con la modificación de algunos artículos, a pedido del peronismo, que la impulsó en un primer momento. La autora del proyecto, la diputada Maite Alvado, contextualizó su argumento con la agenda que enfrenta al cristinismo con el macrismo duro a nivel nacional.

“Parece que estamos en otro mundo, uno en el que los grandes poderes que lo dominan siguen exigiendo una sociedad individualista, egoísta, excluyente, explotadora y violenta. Lo hacen porque necesitan ese tipo de sociedades y no sociedades vinculadas a las asociaciones civiles, con lazos de confraternidad, unión y bien común y, obviamente, modelos de gobierno y marionetas que los lleven adelante. Por eso existen los Macri y los Rosenkrantz”, disparó. “Por eso es que hoy vengo a solicitar que haya una cogobernancia con las asociaciones civiles y que empecemos a cumplir lo que ellas nos piden, y que empecemos a mejorarle la calidad de vida a la sociedad”, agregó.

Licencias

Una diputada y un diputado no asistieron a la sesión: Catalina Buitrago, que responde al senador Joaquín de la Torre, pidió licencia por maternidad, y fue reemplazada por Gabriela Caruso, quien ocupó el octavo lugar en la lista de Juntos por la Primera sección electoral en 2019; y Adrián Urreli, parte del equipo del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, se casó recientemente y se fue de luna de miel. Según mostró en sus redes sociales, asistieron algunos hombres y mujeres de la política.