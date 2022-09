El Presupuesto Perotti, prueba de fuego para su último año de gobierno

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El Ministerio de Economía provincial presentará este jueves el Presupuesto con el que el gobernador Omar Perotti administrará su último año de gobierno. Los números que terminó de afinar la semana pasada el ministro Walter Agosto y su equipo estuvieron diseñados y condicionados por las elecciones de 2023. Por eso la oposición pondrá especial atención en las obras y su financiamiento, ya que no sólo influirá en el proceso electoral sino también en la próxima gestión por arrastrar esos compromisos. ¿El debate se empantana como el del último año?

El texto se presentará el 29 de septiembre, un día antes de lo estipulado constitucionalmente por el asueto del Día de San Jerónimo, patrono de la ciudad de Santa Fe. Según explicò a Letra P alguien empapado en el tema, se trata de un Presupuesto “equilibrado con pequeños superávits”, un diseño aparentemente cuidado para que no haya cuestionamientos de que el gobierno hace caja o es deficitario.

Se trata de un texto con proyecciones en línea con el Presupuesto nacional en materia de recursos, con un dólar al finalizar el año de 269 pesos y una inflación del 60%. No hay mucho misterio de lo que se presentará o en algún punto que haya llevado a Economía a trabajar hasta el final. Se presume que no tiene grandes cambios estructurales respecto al vigente y sigue con el criterio demostrado, porque los programas insignia del gobierno provincial son los mismos. En materia de gastos también se espera un esqueleto similar al de este año, obviamente ajustado a la inflación.

Vale recordar que de los tres presupuestos presentados en la gestión Perotti, sólo el correspondiente a 2021 logró ser aprobado sin problemas. En 2019, recién llegado al gobierno y tras una larga discusión, el gobernador electo cedió y aceptó aprobar con modificaciones el que confeccionó el mandatario saliente, el socialista Miguel Lifschitz.

El correspondiente a 2022 fue aprobado recién en sesiones extraordinarias en febrero de este año después de una minada discusión. En el gobierno creen que no debería atravesar un tratamiento tan traumático como el que ocurrió con el texto vigente. Pero en gran parte dependerá de la voluntad política de la oposición, con quien mantiene un vínculo que se ha agitado nuevamente en la última semana.

Obras, la discordia

El dato político es con qué obras adjudicadas o licitaciones en marcha se irá esta gestión y qué liquidez dejará en cajas o en títulos para financiar esas licitaciones y certificaciones. Desde ya que serán materia de debate de la transición y la gestión siguiente. Vale recordar que Perotti no tiene reelección, pero aseguran que tratará de dejar un sello en el sprint final de su gestión e incluso darle combustible a la candidatura de su riñón que aún no se sabe quién será. Por lo tanto no será un Presupuesto más.

Justamente en ese aspecto la oposición ya puso el ojo. “Esperamos que las obras sean equilibradas política y territorialmente. Que no sean solamente para los amigos”, sostuvo el diputado radical de Juntos por el Cambio, Juan Cruz Cándido. Le suman un punto clave en la discusión política: el refuerzo de los recursos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). “Se necesitan más recursos si se quiere una buena persecución penal. Eso es el eje de la Seguridad”, agregó.