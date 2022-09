La suspensión de las PASO complica a Todos: cuatro casos testigo en Buenos Aires

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Mientras un sector del oficialismo rosquea en silencio la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), dirigentes del Frente de Todos (FdT) de distritos del interior ven con preocupación el impacto que podría tener en sus territorios la eliminación de ese turno electoral que necesitan como el agua para dirimir internas. Eso se aplica con mayor contundencia a distritos gobernados por Juntos y, particularmente, por el PRO.

En Campana, post derrota en las legislativas 2021 (53 a 29 en favor de Juntos), algunos sectores del FdT comenzaron a limar asperezas y a tejer unidad de cara al 23. Eso se materializó entre quienes, en una interna tupida de cinco, se ubicaron en primer y segundo lugar: el camporismo conducido por la concejala Soledad Calle que postuló al médico Rubén Romano y el espacio referenciado en el funcionario de Cancillería Alejo Sarna. Contabilizando también dentro de ese acuerdo a componentes de otras listas, fuentes consultadas por Letra P indicaron que en esa tropa se alista “cerca del 90%” del caudal electoral del peronismo campanenese.

No dicen lo mismo en el PJ local que conduce el titular del gremio de Anses, Carlos Ortega. Tanto Ortega como su esposa, la diputada nacional Soledad Alonso, mantienen una intensa agenda de actividades en el distrito y, según deslizaron voces cercanas al espacio, 2023 está en la mira. En el acto de asunción de las nuevas autoridades del PJ, algunos activaron cánticos que clamaron por Ortega para la intendencia. No hay diálogo entre ambos polos. Dentro del autodenominado esquema de unidad, ven en el PJ “una lógica totalmente distinta” que se ubica “al costado” de las iniciativas de confluencia. Ni siquiera el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró acercar posiciones y cada cual hizo su manifestación de repudio aparte. Así, las PASO asoman necesarias para dirimir liderazgos.

De un lado, perjuran que de pretensiones aún no se habla para no poner caballos delante del carro de la unidad. Del otro, ya asoman aspiraciones más nítidas, aunque aún no confesas. Al hacer diagnósticos del gobierno de Sebastián Abella (PRO), hay más sintonía entre los distintos sectores, que lo definen como “marketinero” y “superficial”. En ese aspecto, en el FdT acentúan el foco en una serie de “falencias a visibilizar” y que tiene que ver con “un parque industrial estancado, un crecimiento lento del empleo y transporte público deficitario”, entre otros aspectos.

En Pergamino, persiste la ausencia de un liderazgo ordenador que desemboque en un o una aspirante a la intendencia. A diferencia de la interna de cuatro en las PASO de 2019, en 2021 la Junta Electoral del FdT filtró toda posibilidad de disputa. Eso generó malestar y algunos sectores vaticinan otra derrota drástica frente a los amarillos de no haber PASO. En 2021, el resultado fue lapidario: 55 a 24 para Juntos. “De una elección a otra se perdieron 16 mil votos”, enfatizó una fuente del peronismo local.

El año pasado, la boleta del FdT fue liderada por Leticia Conti, de la agrupación Kolina, que en esos pagos tiene como referencias al diputado nacional Lisandro Bormioli y a su esposa y última candidata a la intendencia de Todos, Eugenia Ball Lima. Dirigentes del espacio sostienen que buscarán otra oportunidad en ese enclave sojero; otros consideran que “es demasiado” dos ruedas consecutivas con los kolineros la frente. Así, cobra notoriedad José Agudo, hombre de confianza del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Agudo y Bormioli caminaron a la par en tiempos del Ministerio de Desarrollo Social al comando de Alicia Kirchner, pero en 2017 las rispideces se plasmaron con portazo de Agudo al bloque del FdT tras quedar al mando de Bormioli, quien, en 2020, migró al Congreso.

El río revuelto del peronismo pergaminense también inscribe otros espacios. Por un lado, el Frente Renovador, con largo aliento en el distrito y que hoy tributa dirigentes en la esfera nacional, como Jorge Solmi, actual secretario de Coordinación Federal Agropecuaria dentro del Ministerio de Economía que comanda Sergio Massa. En otro costado del ala renovadora aparece la exconcejala y actual titular del Instituto Maiztegui, Marita Conti. El protagonismo coyuntural del tigrense y el juego político a un futuro serán aspectos que puede incidir al pensarse la lista del FdT en esta comuna administrada por Javier Martínez (PRO). Como si fuera poco, enuncian “vocación de competir” en la agrupación 20 de noviembre liderada por Sergio Berni, luego de que, en 2021, sus listas fueran desactivadas. El funcionario de PAMI Ricardo Ruggeri es uno de los nombres que suena para dar pelea desde este sector, que tampoco descarta jugar por fuera del paraguas de Todos. Por lo pronto, ya arrancaron con las pintadas “Berni-Ruggeri”.

En Bahía, hay voces del peronismo que consideran que un escenario sin PASO haría “imposible” la tarea de ordenar tribus para las generales. Una de las figuras que mencionan con recurrencia en el microclima político bahiense es el del último candidato a la intendencia y actual titular del consorcio portuario local, Federico Susbielles. Desde la colocación de luminarias en barrios hasta la realización de ferias y eventos culturales, el puerto bahiense al mando de Susbielles tiene una creciente presencia comunitaria, aspecto que es visto por varias voces del FdT como una vidriera de relevancia (por recursos y capacidad de inversión) para cualquier dirigente que aspire a la intendencia.

En sintonía con el camporismo referenciado allí por el diputado Gabriel Godoy, Susbielles tonifica -con apertura de locales y actividades recurrentes- su propio sello, Peronismo Barrial. En otro rincón interno aparece el Frente Renovador, revitalizado en el distrito bajo el faro creciente del tigrense. Referentes de ese espacio, como el exsecretario de Gobierno, Fabián Literas, y la empresaria de la Unión Industrial bahiense Alejandra Beligoy comenzaron a confluir articuladamente con un dirigente que ya expuso abiertamente su deseo de competir por la intendencia en 2023, el titular del gremio del personal de AFIP, Sebastián Más, quien intentó jugar con su lista en 2021 pero no pasó el filtro de la Junta Electoral frentista.

Más, que lidera el Grupo Sudoeste y cuenta con respaldos de patas sindicales enroladas en la CGT local, ya se muestra en reuniones y actividades con referencias nacionales del Frente Renovador. Así, es un posible corredor de esa escudería en 2023. En tanto, un interrogante que flota sobre las aguas bahienses es cómo jugará Marcelo Feliú. En la última legislativa, el espacio del actual senador bonaerense anotó nombres en la lista del FdT con el camporismo y Susbielles. Una ejecutiva es otra historia y hay quienes lo anotan en la lista de posibles. Otros analizan que buscará sostener el volumen de su armado sin ponerse al frente. En el peronismo bahiense leen la decisión de Héctor Gay de no ir por una re-re como un escenario que abre disputadas que podrían erosionar a Juntos y darle su oportunidad al peronismo.

Deducciones similares hacen voces del FdT en Pinamar, donde Martín Yeza no irá por un tercer mandato. Todos allí viene de un 2021 con una PASO de tres donde, por escaso margen, el tercero en discordia, Martín Porreti, no pudo integrarse a la lista que lideró el camporista Gregorio Estanga y a la que sí se pudo sumar la segunda en esa interna, Sol Basteiro (con apoyo vecinalista). Al 23, las arenas siguen divididas. Mientras están los que ya promueven a Estanga para pelear la intendencia, la concejala de Patria Grande Tamara Rosso ya expuso intenciones de jugar. Rosso fue invitada por Porreti a una actividad reciente con Victoria Tolosa Paz. El exintendente se mostró semanas atrás junto al referente de Camioneros en la Quinta sección, Damián Comas. No es un dato menor en un contexto donde, recientemente, Estanga apuntó contra el camionero por “aprietes” para que concejales aprueben el pliego licitatorio para la recolección de residuos.