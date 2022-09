Con parábola futbolera, Macri volvió a cuestionar la suspensión de las PASO

En medio del debate cada vez más instalado sobre una posible suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el expresidente Mauricio Macri consideró que hacer esa jugada demostraría la “pequeñez” del Frente de Todos (FdT), que intenta modificar el escenario electoral para retener el poder sin saber para qué lo quiere. Además, indicó que la interna es el mejor método para seleccionar candidatos y dijo estar trabajando “con todos” quienes buscan ser postulantes del PRO en 2023, mientras que evitó dar una definición respecto de su futuro.

“Como futbolero, que te cambien las reglas en el medio del partido, no existe. Es la demostración de la pequeñez, de la falta de visión, de adónde va a ir la Argentina”, afirmó el expresidente durante una entrevista en Radio Mitre.

El exmandatario y referentes de Juntos por el Cambio (JxC) vienen cuestionando la suspensión que empuja un sector de la coalición oficialista y varios gobernadores, mientras el presidente Alberto Fernández deja correr el operativo para voltearlas. La intención del gobernador Mariano Arcioni de derogar las primarias en Chubut, para lo que contaba con el apoyo de la bancada legislativa del radicalismo, desató un nuevo enfrentamiento entre el titular de la UCR, Gerardo Morales, y el fundador del PRO.

“En Chubut hay sectores que quieren modificar las reglas electorales a meses de votar y derogar las PASO. Les molesta la participación ciudadana, promueven atajos. No se puede ser cómplice de este retroceso, menos quienes desde JxC decidimos defender la democracia y la participación”, escribió Macri el 12 de septiembre en su cuenta de Twitter. En respuesta, el gobernador de Jujuy le pidió que “ordene un poquito a su gente, que es bastante violenta con el radicalismo”.

“En la medida en la que nuestra dirigencia esté en la chicana para ver de qué pequeñez se va a agarrar para retener el poder sin saber siquiera para qué lo quiere retener, no tendremos futuro. Espero que podamos resistir como sociedad a este nuevo atropello a la institucionalidad frágil que tenemos”, fustigó el ingeniero.

El expresidente también habló de su rol en el armado electoral de Juntos por el Cambio y, aunque evitó precisar si será nuevamente candidato a presidente, aseguró estar colaborando en el proyecto político del espacio.

“Estoy muy contento donde estoy, ayudando, en libertad, y no estoy especulando. Sé la relación que tengo con la gente, tengo mensajes de aliento, y creo que estoy ayudando desde donde tengo que ayudar para que haya claridad en las ideas”, expresó. Y más: “El quién es importante siempre, pero el para qué es más importante que nunca. No podemos volver creyendo que se puede hacer un populismo light. Acá la libertad es un solo concepto, económica, política e institucionalmente. No podemos tener un Estado que nos carga y nos asfixia y nos roba nuestro trabajo”.