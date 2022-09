Jujuy y Mendoza no adhirieron al feriado nacional

Las gobiernos de Mendoza y Jujuy anunciaron que no adhieren al feriado nacional dispuesto para este viernes por el presidente Alberto Fernández, tras el atentado sufrido en la noche del jueves por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando ingresaba a su casa de Recoleta.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

"Es un día para reflexionar, pero no para dejar de trabajar. No hay feriado en Jujuy porque no estoy de acuerdo con esta medida del Presidente”, sostuvo el gobernador jujeño, Gerardo Morales, en declaraciones a Radio Perfil, aunque reiteró su "repudio y solidaridad" con la exmandataria.

A través de los canales oficiales de la provincia, informaron que la administración local "no tomará medida alguna en el día de la fecha" pese a la medida dispuesta por el jefe de Estado y aclararon que "habrá clases y actividad normal".

Por su parte, el gobierno de Mendoza que encabeza Rodolfo Suárez anunció que desconocerá el feriado nacional declarado para hoy por el Presidente y señaló que en esa provincia "se debe trabajar con normalidad, que es la mejor forma de repudio a cualquier expresión de violencia y adhesión a la paz social".

La gestión del radical manifestó en sus redes sociales que el anuncio hecho por el Presidente genera "incertidumbre" y "desconcierto en las familias mendocinas por la hora, la forma y no mediando hasta este momento norma legal alguna que así lo disponga".

"Asimismo, volvemos a repudiar el gravísimo hecho vivido en el día de ayer, solicitando su pronto esclarecimiento", señala el comunicado oficial.