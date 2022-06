Candidaturas: JxC apura definiciones sobre el mecanismo de selección

En febrero, las figuras que intregran la mesa nacional de Juntos por el Cambio (JxC) coincidieron en que era necesario definir un mecanismo para las internas en todas las provincias, además de la elección presidencial, sobre todo en los distritos donde las PASO no rigen. Fijaron abril como deadline. Esa fecha pasó y nada. Este viernes, en Rio Cuarto, cambiaron el plazo para julio y apuraron a las dirigencias del interior para que encuentren, de una vez, la salida del laberinto en el que están atrapadas.

Con las ausencias del expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la mesa determinó que, para finales del mes que viene -en julio hay programadas dos reuniones más-, debe quedar definido un mecanismo para dirimir las internas en todas las provincias.

“Por acuerdo, por internas partidarias e independientes, por encuestas o por el método que sugieran, pero deben definir la opción para cada territorio”, le dijo a Letra P uno de los encargados de llevar el planteo a la mesa. La premisa que rige principalmente en el PRO y en la Unión Cívica Radical (UCR) es no llegar a las PASO con más de un candidato o una candidata por partido. La multiplicidad de aspirantes “le da más chances al que tenga resuelta su interna”, expresó uno de los dirigentes radicales que estuvo en el encuentro.

El cálculo que hacen es el siguiente: si, por ejemplo, el PRO llega a las PASO con dos postulantes presidenciales, como Larreta y la titular del partido, Patricia Bullrich, la figura elegida por el radicalismo, si fuera una sola, tendría las mejores chances porque no dividiría a su electorado.

Lo mismo sucedería a la inversa: si el diputado Facundo Manes y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, compitieran en las PASO contra un candidato único del PRO. Cuando en febrero comenzaron las discusiones, empezaron a surgir dudas sobre la forma en la que esas internas previas deben dirimirse. Inlcuso, si tienen que realizarse o no. En el macrismo, la propia Bullrich puso el grito en el cielo.

En la UCR, de forma más privada, fue Manes. Coinciden en que cualquier tipo de mecanismo de internas partidarias por fuera de las PASO favorece a quienes controlan los aparatos. “Larreta y Morales pasan a tener los fierros”, analizaba un dirigente de la Coalición Cívica en ese entonces. Esta discusión se trasladó luego a las provincias, sobre todo a aquellas en las que las PASO no están vigentes para cargos provinciales.

Esos distritos con Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Con sus respectivas complejidades, la mesa nacional de JxC quiere que cada una de las 24 provincias termine de elaborar una solución local para luego llevarla a la discusión nacional.

“En vez de ir desde arriba hacia abajo, se hace la inversa, para ver si, de una vez por todas, nos ponemos de acuerdo y avanzamos en un tema que está trabado”, explican desde el PRO, donde observan con preocupación la desconexión entre la discusión de los partidos políticos y los temas que afligen a la sociedad.

Ese temor también sobrevoló el encuentro. No por nada, las declaraciones on the record fueron en ese sentido. "Hemos estado escuchando a los que no bajan los brazos aun frente a la enorme presión tributaria, a quienes no se resignan frente a la inflación, a los que tienen una visión de futuro para la Argentina”, manifestó el titular del interbloque en Diputados, Mario Negri, al finalizar el encuentro.

Si bien la reunión de la mesa nacional estuvo centrada en los desafíos de la producción agraria, cómo dirimir las candidaturas fue un dilema central de la agenda. Prueba de ello es que, a diferencia de lo que sucedió en La Matanza, la foto del encuentro fue tomada al inicio y no al final de la cumbre. ¿El motivo? Había mucho interés en varios referentes de JxC de terminar cuando antes después de haber charlado ese tema y retirarse.