Iguacel le respondió al Presidente por las autopistas: "Es otra mentira"

Tras la oficialización del pedido de nulidad de contratos de concesión de autopistas Acceso Norte y Acceso Oeste firmados en 2018, el extitular de Vialidad Nacional Javier Iguacel defendió esa medida concretada durante la administración de Mauricio Macri, cuestionó el accionar del Gobierno y catalogó como una "gran mentira" a la definición que dio el presidente Alberto Fernández, quien solicitó la derogación de los convenios por considerarlos "lesivos".

"Es la nueva y gran mentira de este presidente. El acuerdo original decía que se podían extender diez años las concesiones y aplicamos el mismo sistema tarifario que había aprobado Néstor Kirchner”, sostuvo el exfuncionario del gobierno de Cambiemos en declaraciones a Radio Con Vos.

Según explicó, la gestión anterior resolvió "esta demanda por incumplimiento contractual del Estado en dos oportunidades".

“Les ofrecimos a las empresas extender el contrato hasta 2030 con el mismo sistema tarifario que había aprobado en su momento Néstor. Les dijimos ‘esto es lo que les podemos dar; si les sirve, bien, y si no, se sigue el juicio’. Lo aceptaron y eliminamos un juicio de U$S 2000 millones. No les dimos nada más que lo que decía el contrato original", agregó.

En tanto, recordó que "estas concesiones son de la década de los 90 y las ejecutó el peronismo". "En 30 años tenían que construirlas (a las autopistas) y hacer el mantenimiento con el cobro del peaje. El contrato estaba dolarizado entonces”, apuntó.

Este miércoles, el Presidente había anunciado la iniciativa que se oficializó este jueves en el Boletín Oficial. Según dijo “esos contratos son absolutamente distorsivos y generaron un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios”. Con esto, ordenó iniciar una acción judicial para lograr la nulidad del vínculo contractual con las empresas Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO).

“Es la nueva y gran mentira de este presidente que nos tiene acostumbrados a las mentiras, como fue lo de mandarnos a encerrarnos a todos y luego hacer una fiestita” sostuvo.

Fernández había pedido también poner "un punto de inflexión y no permitir más que haya personas de los dos lados del mostrador”, algo que también desmintió el ahora intendente de Capitán Sarmiento.

“Que habían trabajado muchos años atrás ahí es verdad, pero no tenían algún interés o algo como si lo tiene Pablo Moyano, porque estamos acostumbrados a gente así”, dijo en alusión al dirigente sindical.