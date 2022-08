Un crujido a la izquierda: Lozano se va del Nación y le pega a Massa

Con la irrupción de Sergio Massa en el gabinete y el plan económico ortodoxo que se vislumbra en agenda, el ala izquierda del Frente de Todos comenzó a abrirse. Después de la "amenaza" de Juan Grabois sobre un posible alejamiento de Patria Grande de la coalición oficialista y del descontento manifiesto del "socialista k" Jorge Rivas, este lunes las quejas llegaron por parte del referente de Unidad Popular y uno de los presidentes del Banco Nación, Claudio Lozano, quien puso su renuncia a "disposición" y criticó "el plan de ajuste" del superministro de Economía Producción y Agricultura.

"Vemos que luego de dos meses de presiones muy fuertes por parte de los actores principales del poder económico en la Argentina, termina haciéndose cargo de la gestión económica aquel actor interno del Frente de Todos que tiene mejores vínculos con el poder económico local y los Estados Unidos", señaló en declaraciones a AM 750.

Desde su óptica, este movimiento de fichas en el gobierno de Alberto Fernández tiene como resultado "un intento de plan de ajuste y estabilización que en la práctica es una gran paritaria con el sector empresarial más concentrado y los acreedores". Según consideró, la propuesta del extitular de la Cámara de Diputados "tiene como base el mantenimiento de las metas del acuerdo con el FMI y una profundización del ajuste fiscal, que tiene a las tarifas como tema clave".

"No hay medidas concretas, más allá del anuncio genérico de un bono para jubilados y algún tipo de refuerzo sobre los trabajadores del sector privado. No hay nada respecto a los trabajadores del sector público", agregó en relación a los sectores que quedaron afuera de los anuncios realizados el miércoles pasado.

"Para los 25 millones de argentinos que no llegan a fin de mes, para los 17 millones de pobres y los 4 millones de hambrientos, que son las últimas cifras que tenemos, la verdad es que no tenemos ninguna noticia positiva. Tampoco hay ninguna definición concreta de cómo se va a intervenir para resolver la inflación", remarcó.

Tras la llegada de Silvina Batakis al directorio del Banco Nación, Lozano aseguró que su dimisión al cargo está a disposición de Alberto Fernández. "Yo no estoy atornillado al cargo ni nada que se le parezca. Si el Presidente considera que me tengo que ir, con que me lo pida, alcanza. Esto nunca ocurrió", señaló en alusión a los rumores sobre el pedido de la exministra para que los directores de la entidad renunciaran.

En ese sentido, si bien insistió en que nadie le pidió "que renuncie", admitió que la decisión de reemplazar a Eduardo Hecker lo "sorprendió mucho".

"No tengo ninguna relación previa con ella, salvo habernos saludado en alguna reunión. No tengo ningún inconveniente con la nueva presidenta. Desde que llegó al banco aún no tomó contacto con una gran cantidad de los directores. Batakis es ahora una directora más, como todos nosotros, a la que el Presidente le encargó la tarea de dirigir el banco, pero quien nos tiene que plantear (la renuncia) es Alberto Fernández", analizó el funcionario.