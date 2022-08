La condición que puso Larreta para armar un frente opositor en Santa Fe

SANTA FE (Corresponsalía) El viernes a la noche, con la picada de queso y jamón crudo, la conversación entre el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y algunos dirigentes del PRO y la UCR sobre un armado opositor amplio en esta provincia empezó a tomar forma. Después de una jornada larga de recorridas y reuniones en Rosario, en las que se envalentonaron con ganarle el gobierno nacional y también el provincial al peronismo, en una cena selecta en el lujoso hotel Ros Tower, la mesa política de JxC le preguntó si iba a apoyar la construcción de un frente no peronista en la provincia y – en ese caso – su opinión sobre cuánto ampliar la convocatoria.

Para cuando llegó el ojo de bife con papas a la mesa, la cuestión había quedado clara: Larreta respalda una coalición opositora ancha en la provincia de Santa Fe, pero con una condición: que ese apoyo luego sea retribuido, sin límites, a su propia candidatura y gobierno. “Concretamente lo que plantea Horacio es que no va a funcionar un proceso de negociaciones de un frente ampliado si todos empezamos a poner límites. Entonces, si nosotros aceptamos ir con figuras del PS como Antonio Bonfatti, el PS no va a poder después decirnos yo con (Mauricio) Macri no voy, o con Patricia (Bullrich) no voy, porque si Horacio es gobierno, algún rol esas figuras van a tener”, sintetizó uno de los comensales.

Pero para llegar a esa instancia de negociación, primero JxC tienen que fortalecerse. Ese también fue el mensaje que dejó Larreta a la tropa local. La indicación fue que el primer paso es armar la mesa cambiemista santafesina, desarrollar un plan de trabajo y recién entonces convocar otros espacios, ya con un programa de gobierno que actúe como rector. Cuanto más fortalecidas y abroqueladas estén las piezas de JxC, mejores son las chances de conducir y quedarse con las primeras (y segundas) líneas de ese frente. El banquete, que algunos dijeron que fue muy rico pero escaso, terminó con la promesa de un retorno pronto de Larreta a la provincia.

Ese mensaje de unidad que reiteró en la cena, ya lo había pronunciado a la prensa horas antes: “En Santa Fe tenemos una enorme expectativa de ganar la gobernación y que sea parte de un proyecto nacional. No hablamos de candidaturas personales, pero sí la necesidad de construir un plan nacional y de la provincia”, sostuvo Larreta. Y es que el jefe de Gobierno porteño tiene claro que la construcción nacional no puede aislarse de la provincial, y viceversa.

Entre los comensales estuvieron Maximiliano Pullaro, Julian Galdeano, Álvaro González, Miguel Del Sel, Federico Angelini, Cristian Cuhna, José Nuñez, Ximena Sola, Germana Figeroa Casas, Jorge Fourie, Felipe Michlig, Dionisio Scarpin, Lisandro Enrico y José Corral. A todos les quedó la tarea de organizar los próximos encuentros de la mesa de JxC y en paralelo, charlas subterráneas para analizar opciones de un nuevo frente político.

En sus vertiginosas 48 horas en la provincia, Larreta no descuidó a ningún sector: tuvo reuniones y fotos previstas en una agenda precisa que incluyó al PRO, la UCR y también al intendente rosarino Pablo Javkin. No descarta a ninguna alianza y bajó esa misma premisa a Santa Fe.

El mensaje llegó, pero para algunos no va a ser tan sencillo. “Fui uno de lo que más impulsó algo más amplio que JxC, pero lo que no me gustaría que pase es que se arme a las apuradas, para ganar, no tener un plan y que terminemos improvisando en un gobierno con todos los problemas que existen en la provincia de Santa Fe y en la Argentina. Entonces todo lo que se haga tiene que estar acordado previamente y el 10 de diciembre de 2023 solamente ejecutarlo, no entrar a discutir”, dijo Angelini a Letra P, tras el fin de semana de recorridas junto a Larreta.

En la vereda del radicalismo, Pullaro fue aún más positivo: “Larreta está convencido de que hay que ampliar la coalición en el orden nacional, que para poder llevar adelante las transformaciones que necesita la República no alcanza con un 45% de los votos que puede sacar JxC y que hay que ampliar esa coalición. Y en Santa Fe pasa igual, hay que construir un frente político nuevo, que nos permita tener un triunfo electoral y poder gobernar. Todos los espacios tienen buen vínculo con el PS, con Pablo (Javkin) yo lo veo muy posible al armado opositor, con un nombre que englobe a las diferentes fuerzas políticas".