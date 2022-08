Vení Horacio, ordená esto

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Con su abultada agenda en Santa Fe, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, procuró dejar contentos a todos y todas. Se esforzó en hacer un cuidado y celoso equilibrio entre el PRO y el radicalismo, pilares de Juntos por el Cambio (JxC), y dejó en claro que no piensa romper con nadie. Hasta el final del camino, hasta 2023, el capitalino priorizará un barco amplio, sin dejar a nadie en el agua. Triunfos y derrotas en su visita.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Larreta cerró el viernes con una cena selecta, donde congregó a toda la dirigencia de JxC. Allí se habló sin eufemismos. Abrió el juego el diputado nacional Álvaro González, que reside en CABA, pero no se olvida de Santa Fe y resultó un ordenador del desembarco. Luego hablaron los radicales Julián Galdeano y Maximiliano Pullaro, quienes manifestaron la necesidad de ampliar la coalición, de ir a buscar al socialismo, y el intendente Pablo Javkin. Federico Angelini, quien ya no habla de frente de frentes y fija la mira en la consolidación de JxC, concluyó la parte de los discursos provinciales el PRO

A Larreta, en ese abanico, hay que leerle los gestos. Hubo quienes tuvieron el privilegio de meter agenda a solas con el porteño. Como Carolina Losada, que arrancó el viernes junto a él para visitar una empresa de biotecnología. O Pullaro, que le armó una reunión, potente y llamativa a la vez, con el jefe de los fiscales en la provincia, Jorge Baclini. Los acompañó el diputado PRO Gabriel Chumpitaz, quien horas antes de la visita fue recibido por Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Ese trío puede sentirse ganador en el aterrizaje del capitalino.

También podés leer Larreta pisó Rosario con foco en la seguridad y la interna de JxC

Al resto del PRO le dedicó un discurso bien político, sin coucheo. El PRO quedó herido en Santa Fe después de la elección de 2021 y no tiene postulante a la gobernación definido. Vaya paradoja: el partido amarillo tiene tres presidenciables, pero no tiene aspirantes reales para gobernar Santa Fe. Larreta dejó el mensaje: quiere candidato a gobernador e intendente en Rosario del PRO ¿Mensaje para Angelini y Chumpitaz, respectivamente?

“Vamos a ganar la provincia de Santa Fe”, se envalentonó el capitalino en un breve discurso que dio solo ante la militancia PRO en el hotel Ros Tower. Sin embargo, rápidamente aclaró: “Estoy para apoyar proyectos ganadores, no me vengan con una derrota honrosa, eso no sirve para nada, la vida de la gente se cambia desde el poder, no hay que tener ningún prurito en decirlo, somos un partido con aspiraciones de poder”. Letra P accedió al video en exclusiva.

En el medio, Larreta recordó la elección que Miguel Del Sel perdió en 2015 por apenas 1496 votos (“hubiéramos tocado un poco más el timbre y ganábamos”) y remarcó, ante el auditorio amarillo, la necesidad de emplear un “sano y constructivo equilibrio” en potenciar el PRO, pero siempre en el marco de JxC. “No es incompatible, tenemos que hacer las dos cosas”, exhortó.

Nadie en JxC se quiso perder la visita de Larreta. Otro de los ganadores de su venida fue el propio Javkin, que compartió un evento de relieve y tuvo un café a solas con él y el intendente marplatense Guillermo Montenegro. Larreta ya conoce las cartas del rosarino: está dispuesta a jugar en una coalición no peronistas, pero no con el sello de JxC. El porteño no rechaza esa idea, pero primero que muevan los y las dirigentes provinciales.

Ahora, entre semana, habrá una prueba que dejará en claro alineamientos y juego interno en JxC. El jueves llega el expresidente Mauricio Macri a Rosario para dar una charla en la Fundación Libertad. El radicalismo tiene una excusa para arrancar, por si llega a faltar: también viene el gobernador de Jujuy Gerardo Morales a la provincia.¿Logrará el expresidente de Boca reunir la masa que juntó Larreta? ¿Habrá apuro en conseguir una foto con él? ¿O a Macri solamente se lo apropiarán unos pocos y pocas?