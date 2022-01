Angelini: "Es fundamental entender que debemos ampliar el PRO"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Federico Angelini cuenta a Letra P que, “luego de un arduo año de campaña y aprovechando el receso legislativo, hizo un stop”. Entre fines del año pasado y comienzos de 2022 se tomó un “descanso familiar” en Rosario. “En esa época la actividad política baja”, describe.

No obstante, al legislador le espera una expedición a la Cordillera de los Andes que usará para “desconectarse del mundo por una semana”. Por séptimo año consecutivo se irá en carnaval junto a un grupo de amigos a escalar una montaña. Este 2022 buscarán subir los más de 6 mil metros que tiene el Cerro San Francisco, ubicado en Catamarca. “Son grandes desafíos donde me conecto con la naturaleza y con uno mismo”, relata.

Sumergiéndose en la rosca política, el dirigente del PRO se refiere a las diferentes líneas internas del partido y asegura que “es lógico que en este crecimiento del PRO puede haber distintas miradas” y pide "ampliar" el espacio. Habla sobre la posibilidad de generar una coalición que una a toda la oposición, lo ve factible, pero asegura que “hoy el frente de frentes es nada”. Cuenta que su relación con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el de Santa Fe, Emilio Jatón, es muy buena y tienen puntos en común.

-¿Cuáles son las expectativas para 2022?

-Es fundamental entender que debemos ampliar el PRO, convocar a más personas de la sociedad civil que busquen vincularse con la política. Vamos a tener la chance de gobernar las distintas ciudades de Santa Fe, la provincia y a nivel nacional.

-¿Respecto a Juntos por el Cambio (JxC)?

-Debemos consolidar esta unidad, aún en la diversidad, y ampliar.

-¿A qué se refiere con ampliar?

-Me refiero a incorporar a otros actores políticos o sectores. Siempre en pos de sacarle al kirchnerismo el manejo del país y de la provincia. Debemos invitar a confluir en un espacio común.

-¿Ve factible el frente de frentes?

-Hoy, el frente de frentes es nada. Previamente hay que charlar y dialogar sobre los programas que queremos llevar adelante.

-¿Tiene diálogo con el socialismo?

-Tengo diálogo permanente con el Frente Progresista: con los radicales que en su momento estaban dentro del frente, como con Miguel Lifschitz cuando era gobernador o presidente de la Cámara de Diputados. También con distintos sectores de esa coalición.

-¿Hay algún acercamiento?

-Falta un montón para ver si estamos de acuerdo en la necesidad de poder confluir en un espacio político conjunto.

-¿Van a presentar un candidato a gobernador o gobernadora del PRO en las próximas elecciones?

-La prioridad del PRO es ampliar al PRO y agrandar la base electoral de Juntos por el Cambio. El PRO, como la UCR y la Coalición Cívica, aspira a tener un candidato propio.

-¿Cómo quedó el PRO internamente después de las elecciones? ¿Hay disputa por el liderazgo?

-No nos tiene que asustar o preocupar que haya distintas visiones sobre la estrategia que tiene que llevar adelante el espacio, estamos tranquilos y bienvenida la discusión.

-¿Cómo es su relación con el intendente Javkin?

-En términos personales es excelente, hemos mejorado mucho el diálogo. En términos políticos, tenemos diferencias, pero entendemos que debemos trabajar para achicarlas.

-¿Y con el intendente Jatón?

-Tengo una muy buena relación. Tenemos una visión de futuro bastante parecida en cuanto a la necesidad de ampliar y no dejarnos caer en los fundamentalismos. Estoy seguro de que si nos ponemos de acuerdo en lo programático, no me parece que estemos lejos de trabajar de cara al futuro de forma conjunta.

-¿Qué opina sobre el acuerdo con el FMI?

-Siempre es bueno empezar un proceso de ponerse de acuerdo. Ahora deben explicar cómo lo van a hacer. El presidente y el ministro deben detallar cómo van a llegar a ese principio de acuerdo que presentaron.