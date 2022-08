Intendentes UCR: tiempo para Massa, apuestas a la Gobernación y un convite al PRO

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Segunda reunión en menos de un mes para el Foro de Intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR) que, además del abordaje de temas de gestión local, comienza a moldearse como el marco de discusión política y de posicionamientos intendentista dentro de la estrategia bonaerense del partido centenario para 2023. Durante el mitin realizado este jueves en Magdalena, además de pasar revista a la reciente reunión con el gobernador Axel Kicillof, también se analizó la coyuntura macroeconómica nacional que tiene a Sergio Massa en el centro. En el plano político-partidario, adelantaron que habrá más de un jefe comunal en la carrera a la Gobernación e hicieron votos por una fórmula pura UCR. Eso sí, en los próximos días cursarán una invitación a sus pares del PRO para hacer un foro ampliado en Balcarce.

En diálogo con Letra P, el presidente del Foro, Miguel Fernández (Trenque Lauquen), recalcó que al flamante ministro de Economía “hay que darle tiempo”, por lo que instó a esperar a ver los resultados “más allá de las palabras”. Con una tónica similar a la expresada días atrás a la salida del encuentro con el mandatario bonaerense, Fernández puso énfasis en “la gravedad de la situación” y, por ende, sostuvo que desde el foro intendentista radical mantienen una postura “sin altisonancias”.

Así, ahondó: “No vamos a echar leña al fuego. Los hechos demostrarán lo acertado o no de las medidas. No vamos a cambiar el curso de la historia por las declaraciones que hagamos. Lo que va a ocurrir, ocurrirá en función de las políticas que aplique Massa y su equipo. El panorama es complejo, son muchos los frentes abiertos del gobierno”.

En cuanto al posicionamiento político del foro, Fernández expresó que se discutió “cómo congenian” entre las distintas líneas internas existentes y posicionamientos individuales al 23 y aseguró que una de las conclusiones del encuentro forista fue la voluntad de que “el próximo gobernador sea intendente”. Aludiendo al sanisidrense Gustavo Posse, Fernández dijo que “hay algún candidato lanzado” pero que “no será el único, habrá otros intendentes lanzados a la Gobernación”.

Consultado sobre si él mismo podría integrar la grilla a la carrera bonaerense, el intendente de Trenque Lauquen no lo descartó: “Podría ser, pero son decisiones de tipo individual. Sí hay ganas de que sea un intendente”. Ante eso, insistió con que el foro “no posicionará” a nadie en particular y que “son decisiones individuales de cada uno”. También hizo hincapié en la necesidad de “tener un programa de gobierno”, razón por la cual iniciaron una serie de charlas con diversos ejes temáticos. Este jueves se abordó el tópico educativo, con el consejero provincial de Educación de la UCR, Diego Martínez.

Sobre la interacción con el principal socio en Juntos, Fernández adelantó que se comunicará próximamente con algunos de sus pares del PRO para invitarlos a “un foro ampliado en Balcarce” para “compartir experiencias y generar una dinámica distinta”. Más allá de ese convite, Fernández no considera que “después de la reunión de hoy” haya espacio para una fórmula compartida: “Hoy por hoy, las ganas es que sea una fórmula pura radical”, enfatizó.

Miguel Fernández al habla. El presidente del Foro no descarta candidatura a la Gobernación: "Podría ser", dijo a Letra P.

Tas dar cuenta de los candidatos amarillos a la Gobernación, el titular del Foro UCR marcó que “es muy diferente el caso del PRO al radicalismo”. Y trazó más diferencias: “Tenemos una comunicación distinta, tenemos un acercamiento al futuro más desde lo propositivo. No nos interesa mucho la confrontación como método de posicionamiento. La gente nos está reclamando qué vamos a hacer, no cómo nos peleamos ni quien tiene la lengua más filosa para castigar los errores del gobierno. Los errores del gobierno están a la vista, la gente es inteligente y sabe cómo medirlos. Nosotros tenemos que mostrarle a la gente es qué vamos a hacer si somos gobierno”.

Por su parte, también en declaraciones a Letra P, el intendente de Brandsen, Daniel Cappelletti, sostuvo que “los intendentes, al igual que el radicalismo bonaerense, pretenden tener un gobernador que sea radical. Nos gustaría que en la fórmula de la gobernación esté un intendente y seguramente vamos a aportar muchísimos intendentes al próximo gabinete”. A su vez, manifestó que en el encuentro no hubo definiciones en cuanto a nombres: “Nadie es vetado”, aclaró.

Sobre el desembarco de Massa al gabinete nacional, el brandseño no marca demasiadas expectativas: “Después de los anuncios de ayer, no vemos algo distinto. Estamos muy preocupados. Garantizamos gobernabilidad al presidente, pretendemos que termine su mandato como corresponde, pero no dejamos de entender lo que le pasa al vecino de a pie. Veo que hay un ajuste que no ha sido del todo sincerado”.

El intendente de Magdalena y anfitrión, Gonzalo Peluso, recalcó: “Si hay una característica de las más de 30 gestiones radicales que hay en la Provincia, es que a pesar de la situación general, les han garantizado el progreso y mejoramiento de la calidad de vida a las personas. Esa impronta se puede reflejar en un futuro gobierno provincial del partido; el radicalismo se va a plantar en el 2023 como protagonista y va a hacer una propuesta para gobernar los destinos de la provincia de Buenos Aires".

En tanto, el jefe comunal de Balcarce, Esteban Reino, señaló a Letra P: “Tenemos la intención de que el radicalismo sea la locomotora del próximo gobierno de la provincia, un protagonismo que en el otro gobierno no tuvimos”.