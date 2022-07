Kicillof, con intendentes radicales: un pacto para vivir y surfear la crisis

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) “El horno no está para bollos”, graficó el presidente del Foro de Intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR), Miguel Fernández (Trenque Lauquen), al resumir a Letra P el contexto de crisis económica en el que se enmarcó el encuentro de dos horas y media que la comitiva de alcaldes radicales mantuvo con el gobernador Axel Kicillof este miércoles en La Plata y tras el cual ambas partes acordaron bajar un mensaje de cooperación mutua y bandera blanca para anteponer a cualquier declaración altisonante. “Este es un momento en que la política tiene que aportar soluciones y no generar más conflicto”, ahondó el radical. “Nuestro compromiso es sostener un canal de diálogo permanente para abordar las distintas necesidades”, subrayó el mandatario de Buenos Aires. Un pacto para vivir y surfear la crisis que no distingue colores políticos.

Bajo ese cielo, los radicales expusieron en la Gobernación la batería de planteos, en la que sobresalieron las deudas en concepto de IOMA y los problemas para avanzar en el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM). El gobernador -quien estuvo acompañado de la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, el ministro de Hacienda, Pablo López, y el vicejefe de Gabinete, Juan Pablo de Jesús- se comprometió a agilizar los desembolsos de dinero y dio detalles del funcionamiento de una serie de programas provinciales.

“No habrá actualización de fondos, sino entrega más inmediata de los recursos para que rindan más”, detalló en diálogo con Letra P sobre el FIM el intendente de Suipacha, Alejandro Federico, quien añadió que Kicillof prometió solucionar la entrega de fondos, a la vez que “tomó nota y prometió una solución inmediata” en lo relativo al manejo de la deuda con el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA).

“Fueron respuestas positivas; nos planteó la realidad de la provincia y nos pidió ánimo colaborativo y de cooperación”, ahondó el jefe comunal de Suipacha.

Fernández consideró que la reunión fue “llana y directa” y destacó la “propuesta” del mandatario de mantener un “diálogo fluido y abierto”, al tiempo que hizo hincapié en la necesidad de sostener la “cooperación” mutua. “Hay mucha incertidumbre, está todo muy complejo como para que la política agregue nuevos conflictos. En ese marco de diálogo y franqueza, trabajamos toda la agenda”, amplió a este medio el titular del Foro que agrupa a los alcaldes radicales.

Sobre la problemática inherente al IOMA, los intendentes indicaron que “mejoró significativamente el cobro de deudas en este último periodo”, pese a lo cual reclamaron ser parte de la mesa de negociación, como interlocutores del IOMA en representación de los hospitales municipales. Además, pidieron que los aumentos que se den “no sean retroactivos” porque eso complejiza debido a la refacturación. “Queremos ser partícipes activos de la definición de los valores que los hospitales municipales cobran”, indicaron los intendentes.

Además de Fernández y Federico, la comitiva radical se completó con José Luis Salomón (Saladillo) y Maximiliano Suescún (Rauch).

Fuentes del Gobierno detallaron que durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados a la producción; las obras impulsadas a través del FIM, el programa Escuelas a la Obra y el plan de caminos rurales, como así también otros proyectos de infraestructura que la provincia tiene en ejecución en los municipios; el crédito para apuntalar la actividad económica; el fortalecimiento del sistema de salud y el seguimiento del plan integral de seguridad.

En esa línea, Kicillof detalló a los intendentes de la UCR los principales lineamientos del programa Buenos Aires CREA. “Acabamos de lanzar esta iniciativa destinada a familias que poseen ingresos de entre uno y cinco salarios mínimos y necesitan reformar o ampliar sus viviendas. Las cuotas serán accesibles y se actualizarán por debajo del aumento de los salarios y la inflación, impactando también en la creación de empleo en cada uno de los municipios”.