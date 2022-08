El PRO se entusiasma con un ajuste de Massa que le allane el camino a Larreta

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Parte de la cúpula de Propuesta Republicana (PRO) en la provincia de Buenos Aires tomó con escepticismo el primer paquete de medidas económicas de Sergio Massa. Si bien reconoce la buena respuesta del mercado, que se tradujo en cierta estabilidad del dólar blue y la baja del riesgo país, analiza que sin reformas estructurales de largo plazo volverá la crisis que se llevó puesta a su antecesora, Silvina Batakis. Off de record, la dirigencia amarilla afirma que para evitar ese desenlace es necesario un ajuste; y se entusiasma con la posibilidad de que el oficialismo aplique el recorte que le allanaría el camino a Horacio Rodríguez Larreta en una eventual presidencia.

Todas las fuentes consultadas por Letra P coincidieron en que los anuncios respecto a cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI), promover las exportaciones, hacer una auditoría para los planes sociales, el ajuste sobre tarifas o un bono fijo para las jubilaciones no es suficiente. Destacan que faltan precisiones en otras áreas, como retenciones a los sectores más concentrados del campo o el sistema cambiario y financiero, y respaldo unánime de los distintos sectores del Frente de Todos, incluso de la vicepresidenta Cristina Fernández, pese a que si bien no presenció la jura del tigrense se tomó una foto con él un día antes en el Senado.

Fiel a su estilo moderado -pese a su alineamiento político con Mauricio Macri-, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, aseguró a Letra P que Massa “dio un discurso general”. “Falta que dé precisiones sobre muchas medidas, que dé más información sobre cómo se van a implementar. Hay que esperar el detalle fino de cada medida para dar una opinión acabada”, dijo. Antes de los anuncios de este miércoles, el dirigente del PRO había remarcado que el problema no era Martín Guzmán, sino “la falta de un plan económico”. “Este gobierno no tiene más lugar para la improvisación, nos tiene que mostrar una hoja de ruta clara, hacia dónde va a ir la economía argentina. La inflación es imparable y vivimos con angustia”, había dicho.

El jefe comunal de Olavarría, Ezequiel Galli, coincidió en parte con la lectura del lanusense; catalogó los anuncios como “un buen inicio” aunque “completamente insuficientes para la crisis actual”. “No sólo nos faltan ver los resultados de este programa, sino también si lo van a poder llevar adelante de manera completa y sostenida, porque hasta ahora parece muy difícil que Cristina lo apruebe”, sostuvo a Letra P. “Batakis por Guzmán y Massa por Batakis termina siendo sólo un cambio de nombres, mientras que lo imprescindible son medidas firmes y fuertes, que es lo que Argentina necesita para enderezar esta situación macroeconómica que no da para más”, amplió el intendente de la Séptima sección electoral que trabaja para la candidatura a gobernador de Buenos Aires de Diego Santilli.

El senador provincial Alejandro Rabinovich, espada legislativa del intendente Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), destacó que los cambios de gabinete responden a la interna del presidente Alberto Fernández con su vice, Cristina Kirchner, y no a un programa económico elaborado. Por eso, sugirió al oficialismo “resolver sus problemas internos” y, luego, elaborar “un plan integral y consistente y reconocer la coherencia y voluntad de la oposición para resolver los problemas”. Sus dichos hacen referencia a la convocatoria que hizo Massa a una mesa de diálogo con la oposición. “Primero, que bajen la inflación y recuperen el poder adquisitivo, sobre todo de los jubilados, y reconozcan también lo que hicieron mal en los últimos 30 meses de gobierno”, desafió Rabinovich.

Para el secretario de Hacienda de Tres de Febrero y uno de los integrantes del equipo económico del santillismo, Julián Amendolaggine, “la asunción de Massa es una mejora respecto a lo que pasaba hace algunos días, pero pareciera no alcanzar”. “Los anuncios fueron un decálogo de buenas intenciones, pero incluso si el resto de la coalición oficialista le dejara cumplir con todo lo que anunció, no sería suficiente para resolver el tamaño de los desequilibrios económicos de Argentina. Que después de varios días no tenga designado a un especialista en la macro es sintomático”, resumió.

Más allá de las lecturas públicas, que también comparte la cúpula nacional de Juntos por el Cambio (JxC), algunas fuentes consultadas por este medio reconocieron que "es necesario un ajuste" en distintas áreas. Sin dar demasiadas precisiones, estiman que si Massa lleva adelante esas medidas antipopulares en lo que queda de la gestión, le evitaría a Larreta pagar el costo político en un eventual gobierno suyo en 2023. "Ajustar y dejar de imprimir es una condición necesaria después de la crisis que están provocando. Si toma esa decisión, que parece inevitable, Horacio evita también quedar como el malo de la película", dicen en el PRO.