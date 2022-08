Grabois ratificó que Patria Grande abandonará al FdT en Diputados

El líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, anunció que el espacio romperá con el bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, ya que considera que las propuestas del oficialismo "defraudaron y decepcionaron" a quienes integran esa fuerza política.

"No vamos del bloque de Diputados y yo personalmente veré qué hago. Nos defraudaron y decepcionaron; nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada", señaló Grabois en declaraciones a Página/12.



El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) criticó las medidas económicas que adoptó el ministro Sergio Massa ya que, a su entender, no comprendieron iniciativas destinadas a "los sectores sociales más postergados" A través de un comunicado, este martes le había reclamado "su falta de peronismo" y por las nulas medidas destinadas a "los Nadie".

Pese a que la decisión ya parece tomada, la confirmación del apartamiento de la bancada deberá ser ratificada en un congreso partidario que se celebrará el próximo domingo, donde también definirán si armarán una bloque propio, al margen del interbloque del FdT o dentro de ese espacio.



La diputada Natalia Zaracho y sus pares Itaí Hagman y Federico Fagioli estarán al frente del plenario que la agrupación celebrará en el centro cultural Paco Urondo y será de carácter privado. También participarán del cónclave la legisladora porteña Ofelia Fernández, la diputada bonaerense Lucía Klug, concejales y referentes de todo el país.