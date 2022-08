Bianco insiste: “Cristina es la mejor candidata del FdT para 2023”

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Lo dijo en abril, cuando aturdían las explosiones de la guerra de Todos contra Todos que empujaron al borde del abismo a la coalición de gobierno, y volvió a decirlo a Letra P este martes, en medio de la ultrapolarización entre oficialismo y oposición desatada tras la acusación judicial contra la vicepresidenta en la denominada causa Vialidad: “Cristina es la mejor candidata del Frente de Todos para 2023”. Para el jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires y mano derecha del gobernador Axel Kicillof, Carlos Bianco, por su capacidad, su liderazgo y el contexto, Cristina Fernández de Kirchner es la mejor opción del peronismo para pelear la presidencia el año próximo. Las masivas movilizaciones en su apoyo son, a su entender, prueba de que está por encima del resto de la dirigencia. Destacó que tiene un piso de votos altísimo y, si bien reconoce que tiene un techo –“como todos”-, subrayó que no es inamovible. ¿Hay chances de una interna en las PASO? No lo descarta, pero avisa: no hay nadie en condiciones de competirle a la expresidenta.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

“Siempre mi opinión personal fue que Cristina fuera la próxima candidata a presidenta”, dijo Bianco este martes, mientras participaba de actividades de gestión en la Cuarta sección junto al gobernador. Sin embargo, a diferencia de aquella vez en que sus declaraciones a este portal generaron un fuerte revuelo, postuló que las expresiones de “cuidado, afecto y solidaridad” que masivamente tiene la vicepresidenta ahora “abonan y crean el terreno” para su candidatura.

Al analizar la actualidad y el escenario electoral de cara a la pelea grande del año próximo, no dudó: “Cristina es la mejor candidata del Frente de Todos para el 2023”, dijo y argumentó que es la persona “más capacitada para conducir los destinos del país” en general y, más aún, en un contexto de crisis mundial donde se necesitan liderazgos fuertes; “Cristina ha demostrado tener ese liderazgo en sus ocho años de gobierno”.

Como publicó Letra P, un sector de la tropa intendentista del peronismo pone reparos a una candidatura de CFK. Argumenta que tiene un techo demasiado bajo y obtura la búsqueda del voto moderado, imprescindible para enfrentar a una oposición aglutinada. Bianco responde: “Todos tienen un techo, pero ese techo está en discusión, no es algo fijo e inamovible, depende de las circunstancias históricas, las coyunturas, las necesidades puntuales del país para determinado estilo de gobierno. Cristina tiene un piso altísimo, es la que tiene el piso más alto, el techo después lo discutimos”.

En la misma línea analizó que el electorado independiente, en el marco de una situación compleja en el país y en el mundo, va a recordar como positivos los doce años de gestión kirchnerista y de manera opuesta los cuatro de mandato del expresidente Mauricio Macri. “Hay una conciencia colectiva que va a estar presente el año que viene al ejercer el voto”, vaticinó.

También podés leer CFK 2023: intendentes, del clamor al techo bajo y la falta de una figura

Aclarando que será la expresidenta, junto con la dirigencia del Frente de Todos, quien decidirá si será o no candidata, Bianco planteó que hay una suerte de clamor de parte del pueblo, militante o no, de que más allá del cargo particular al que se postule, Cristina continue conduciendo al peronismo. “Las candidaturas son expresiones de deseo personales o colectivas en distintos momentos… el punto es que si quedaba alguna duda o alguien no lo había entendido, la conductora del movimiento justicialista es Cristina. Eso quedó muy claro en los últimos días”.

Finalmente, el hombre que condujo el Clio que llevó a Kicillof a recorrer los 135 distritos de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal y fue su jefe de Gabinete durante dos años, consideró que, en caso de que fuera candidata, nadie podría competir con ella en una interna. “Nadie tiene la capacidad y las condiciones para competir en una PASO con ella”, dijo y en la misma línea marcó que no es que el Frente de Todos no tenga otros candidatos para postularse o conformar una fórmula de consenso, sino que “Cristina es muy fuerte para que alguien aparezca y eclipse su figura”.

También podés leer La encrucijada del PJ porteño ante el fenómeno CFK

“No creo que nos falten candidatos. Tenemos candidatos y, llegado el momento, habrá reforzar sus perfiles para una campaña, pero figura de Cristina es tan potente que difícilmente alguien dentro del movimiento nacional justicialista pueda aparecer por encima de ella”, cerró.