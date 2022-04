LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) “Esto no es un club de amigos”. “Con la unidad sola no alcanza”. “Mi candidata a la presidencia es Cristina”. “Es natural que un gobernador busque la reelección”. “Todo el mundo piensa en las candidaturas”. “Me preocupa la gente con laburo que no llega a fin de mes”. Carlos Bianco es un caso atípico en estos tiempos de turbulencia política, responde a las preguntas de Letra P sin tirar gambetas aunque sí esquiva posar para las fotos de esta entrevista. Dice que la clave para corregir la marcha de la economía es redistribuir mejor los ingresos y desacoplar los precios internacionales de los domésticos, algo que “no se está logrando”. Sobre la interna en el Frente de Todos (FdT), advierte que “con la unidad sola no alcanza” y afirma que no le molesta que las discusiones se den públicamente. “Obviamente. Todo el mundo piensa en eso”, responde con honestidad cuando se le pregunta si están pensando en candidaturas, pero avisa que “el error es poner el foco en eso”. Cuando se lo consulta sobre la elección de 2023, echa mano a la obviedad de que el Presidente tiene “constitucionalmente” la posibilidad de buscar la reelección, pero afirma que su candidata “es Cristina” y considera “natural” que el gobernador busque quedarse otros cuatro años al frente de Buenos Aires. Además, explica por qué no se construyó ni se construirá el kicillofismo: “No somos kicillofistas, somos peronistas, estamos afiliados al Partido Justicialista y somos kirchneristas por convicción ideológica”. ¿Desdoblamiento de la elección? “No me quiero quedar sin los votos de una lista de Cristina”.

-¿Cómo evalúa la situación social en la provincia?

-Me preocupa la dualidad entre gente con laburo formal y que no llega a fin de mes y otra que sale de vacaciones y llena todo, hoteles, restoranes... Los de los decídeles más bajos no tienen esos problemas porque hay una política social fuerte que los beneficia, pero sí la clase media baja. Es un fenómeno nuevo en la Argentina, gente con laburo que no llega a fin de mes.

-¿El gobierno nacional toma las medidas adecuadas para revertir la situación que describe?

-Las últimas medidas de refuerzos y bonos me parecen bien. Se está trabajando en otras medidas como la reapertura de paritarias, pero tenemos un régimen de alta inflación hace muchos años, profundizado durante el macrismo; la pandemia tuvo sus efectos y la guerra en Ucrania tiene efectos muy fuertes.

-Hay que profundizar las medidas…

-El punto es que no se está logrando desacoplar los precios internacionales de los domésticos, ese es el objetivo. El Gobierno nacional deber seguir trabajando con ese objetivo.

-¿Qué herramientas tiene la provincia?

-Para desacoplar precios, ninguna. Lo que está haciendo es fortalecer los controles de precios y multiplicar mercados populares y ferias. Pero el poder de fuego de esas medidas en un proceso de alta inflación es muy limitado.

-¿La interna del Frente de Todos complica la gestión?

-No, no complica. Me parece bien que se den estos debates. Siempre es mejor darlos en una mesa de diálogo y de consenso, pero a mí no me molesta tampoco que se den en términos públicos. Lo que sí necesitamos es llegar a una síntesis para llegar lo más rápido posible a un camino político. Estamos de acuerdo todos en que la unidad es un valor en sí mismo, pero con la unidad no alcanza; hay que discutir “unidad para qué” y eso implica tener muy claro cuál es el proyecto político.

-¿En qué lugar está Kicillof en esta interna?

-Su lugar es Buenos Aires, articulando las políticas y las medidas con el gobierno nacional para beneficio de la provincia. Pero esto no es un club de amigos, es política y tratamos de mejorarle la vida a la gente, a veces, con diferentes visiones e ideologías.

« Hay que discutir “unidad para qué” y eso implica tener muy claro cuál es el proyecto político »

-¿Cree que el Frente de Todos llegará unido a la elección a 2023?

-Absolutamente. Nadie ha puesto en duda el valor de la unidad. Podemos poner en discusión la suficiencia de la unidad; yo creo que no alcanza solamente con ir unidos. Me parece que como línea base la unidad no está en discusión.

-¿Entonces, cómo se llega a los acuerdos necesarios para mantener la unidad?

-Con más discusión y con más trabajo.

-¿Piensan hoy en las candidaturas?

-Obviamente, todo el mundo piensa en eso, pero el error es poner el foco en eso. Nosotros en la provincia tenemos el foco puesto en la gestión.

-¿Alberto Fernández debería tener la posibilidad de ir por la reelección?

-Alberto la tiene, constitucionalmente, la posibilidad de ir a una reelección; después, es una definición política de él, de su grupo y de nuestro frente.

-¿Quién le gustaría que fuera el candidato o la candidata a presidente del Frente de Todos?

-Mi candidata a la presidencia es Cristina.

-¿Kicillof?

-Axel está muy enfocado en la gestión, no es su sueño ser presidente. Es un militante y va a hacer lo que defina el frente en general, el kirchnerismo en particular, con los actores que definen eso, que, básicamente, es Cristina.

-¿Debiera buscar la reelección en la provincia?

-Es lo más natural que un gobernador busque la reelección, sobre todo si tiene una buena gestión como creo que la tiene Axel. Pero eso no lo defino yo ni lo define Axel, lo define nuestro frente político en general y el kirchnerismo en particular, y eso, de nuevo, es Cristina.

-Aparecieron pintadas “Axel Gobernador 2023”. ¿Fueron ustedes?

-Fueron compañeros que están en su derecho de salir a pintar que quieren que Axel sea reelecto. No está bien ni mal. Yo no le puedo decir a los compañeros “no pinten”. Tampoco me preguntaron, lo hicieron.

-¿Por qué nunca armaron el kicillofismo?

-Porque no somos kicillofistas, somos kirchneristas. Pertenecemos al grupo de trabajo de Axel hace mucho tiempo y nunca decidimos tener una agrupación en los términos clásicos. Es una decisión política. Somos peronistas, estamos afiliados al Partido Justicialista y por convicción ideológica somos kirchneristas.

-¿Qué piensa de dirimir la interna del Frente de Todos en las PASO?

-Es una posibilidad. Las PASO son una buena herramienta. Probablemente sea una herramienta más útil para las oposiciones que para los oficialismos, sobre todo porque si hay un gobierno que tuvo una buena gestión me parece que no se debería discutir demasiado. Pero si hay que hacerlo, habrá que hacerlo. El frente político definirá si en la nación, si en la provincia o si en qué municipio. Está abierto, pero no se está discutiendo hoy.

-¿Van a desdoblar la elección provincial?

-En términos operativos, e complejo. Se necesita una ley. El sistema electoral de la provincia de Buenos Aires nunca llevó adelante una elección porque siempre fueron atadas a la nacional. Habría que crear todo ese sistema. En términos políticos, no me quiero quedar sin los votos de una lista de Cristina si, efectivamente, fuera a la nación. También vi algunas notas: Milei le saca votos a la oposición, hicieron una encuesta y les da eso. Buenos, hay que analizar esas cuestiones. Hoy no le veo el beneficio a desdoblar, de ningún tipo.

-¿La interna del Frente de Todos a nivel nacional se trasladó a la provincia?

-No.

-¿Está de acuerdo con institucionalizar una mesa política del Frente de Todos en la provincia como propone Massa?

-Me parece bien, es una buena iniciativa. Los distintos actores se tienen que poner de acuerdo. Todo espacio de debate, diálogo y discusión me parecen bien.

-¿Cómo describe a la oposición en la provincia de Buenos Aires?

-Razonable, es mucho más racional que en la nación.

-¿Cómo está la relación en el gabinete? ¿Hay internas?

-Es muy buena. Se publican operaciones. No sé quién las hace. Acá no tenemos problemas de cartel, ni de quién quiere sobresalir. Hay un trabajo coordinado bajo el liderazgo del gobernador.

-Alberto Fernández dijo que, aunque algunos den por perdida la elección, no hay nada perdido. ¿Qué opina?

-Coincido con Alberto Fernández. Si un año y medio antes damos por perdida la elección, no sé qué estamos haciendo.

-¿Qué deben hacer para ganar la elección?

-Es clave mejorar la distribución del ingreso, generar empleo, mejorar los salarios, los ingresos de las clases populares y controlar, en la medida de lo posible, el proceso inflacionario. Es lo que está pidiendo la gente.

-¿Y en la provincia?

-Seguir mejorando la salud y la educación -se refaccionaron más de cuatro mil escuelas-, los temas de seguridad y los productivos. Esas son las áreas sustantivas, ahí están los principales objetivos de la gestión.

