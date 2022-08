Carrió respaldó a Larreta y le apuntó a Bullrich por la batalla de la Recoleta

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, expresó su apoyo público a Horacio Rodríguez Larreta por el operativo de seguridad que dispuso en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y pidió dejar de lado las “bajezas personales”, en un tiro por elevación a Patricia Bullrich, quien le reprochó al alcalde porteño no haber mantenido las vallas en Recoleta.

En un comunicado difundido este lunes, la líder de la Coalición Cívica, junto a Paula Oliveto, Facundo Del Gaiso, Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Lucía Romano, expresaron su "apoyo al Gobierno de la Ciudad y a su Policía" por su "su accionar del sábado en la puerta de la casa de Cristina Kirchner" y pidieron "evitar bajezas personales".

Además, el espacio llama a "la reflexión” a la expresidenta y le solicita “que tome conciencia de que sus vecinos, en general, son gente de la tercera edad” y que “evite violentar a esas personas mayores”.

“Esas manifestaciones en calles tan pequeñas, con gente mayor de 60 y 70 años viviendo ahí, pueden causar pánico y miedo a los habitantes de un lugar muy tranquilo, como ella misma lo sabe”, señalan quienes firmaron el texto.

El escrito aparece en un contexto atravesado por los debates internos de la alianza opositora y en un día marcado por nuevas manifestaciones a favor de la exmandataria y de la advertencia del ministro de seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, de volver a utilizar la fuerza pública en caso de que así lo considere necesario.

El comunicado representa una nueva muestra de apoyo a Larreta y marca un distanciamiento con Bullrich, referente del ala dura de Juntos Por el Cambio, quien este domingo calificó de "débil" la actuación de la policía porteña.

“En materia de seguridad, no podés tener miedo. Cuando vos tomás la decisión de poner la valla, la mantenés. Y no te corrés de ahí. Lo que te están poniendo en duda no es la valla, eso es simbólico. Ponen en duda tu Gobierno”, dijo la exministra de Seguridad.