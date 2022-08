El FdT inunda los medios con críticas a Larreta: "Se le fue la mano"

Diferentes integrantes del Frente de Todos (FdT) cuestionaron al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por el operativo policial desplegado el fin de semana frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner en el barrio de Recoleta y repudiaron las agresiones que sufrieron dirigentes del espacio a manos de la Policía de la Ciudad.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

"No fue acertada la decisión de poner el vallado", consideró el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y recordó que "hace ocho años" que hay gente que va a la puerta del domicilio de la vicepresidenta a insultarla y "nadie les dice nada".

Por otra parte, el funcionario se refirió a las agresiones que sufrió el diputado Máximo Kirchner cuando intentaba ingresar a la casa de su madre y calificó esa situación como "una aberración".

También podés leer Corta vida al centro

"Estamos en democracia y un diputado tiene derecho a expresarse. Él es una persona conocida y su mamá vive en ese lugar, y paradójicamente fue dos veces presidenta de la Nación y hoy vicepresidenta. ¿Que no saben de quién están hablando? Escuchen cómo un policía insulta a Máximo", agregó.

Por su parte, el diputado Eduardo Valdés consideró que al alcalde de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, "se le fue la mano" y señaló que "es la primera vez en la historia que un jefe de Gobierno sitia a una vicepresidenta de la Nación".

"Larreta se disfraza de halcón para la TV y después le pide a (Sergio) Massa que no cuente que habla con él por debajo de la mesa, mira con mucha preocupación lo que dice y hacen (Mauricio) Macri y (Patricia) Bullrich. Es triste lo que digo porque en el medio hay personas que no tienen por qué sufrir las amenazas que hace la infantería en el domicilio de Cristina. Es la primera vez en la historia que un jefe de Gobierno sitia a una vicepresidenta de la Nación, se le fue la mano, ha roto todas las reglas de convivencia", expresó.

En la misma sintonía, la senadora Juliana Di Tullio definió lo sucedido como "una estupidez política" del jefe de Gobierno porteño, ya que "intentó sitiar a Cristina, que es la dirigente política más importante que tiene este país".

"Lo que no entienden es la capacidad del pueblo peronista de dar pelea. Si no entendés eso, no entedés nada", evaluó e insistió en que "sobran los dedos de una mano para contar los liderazgos del carácter de Cristina en el mundo".

En tanto, el senador Oscar Parrilli estimó que "algunos dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) están poniendo en riesgo la convivencia democrática".

"Lo que ocurrió el fin de semana demuestra que hay un actitud de sitio en la casa de Cristina. Fue sitiada y la intención fue aislarla de la gente. Estamos llegando a un punto en algunos de los dirigentes de JxC están poniendo en riesgo la convivencia democrática de la Argentina", dijo en declaraciones a Radio 10.