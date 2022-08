Kicillof culpó a Larreta por los incidentes: movilizó a "un verdadero ejército”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, responsabilizó al alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por los incidentes que este sábado se registraron en el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que no tiene “dudas de que fue intencional” el fuerte operativo y el vallado desplegado por el gobierno de la Ciudad.

"Nos enteramos que después de la lluvia torrencial que hubo la noche, Larreta resolvió una provocación, movilizar a su infantería, camiones hidrantes, montones de celulares, un verdadero ejército para sitiar las calles donde vive la vicepresidenta”, relató el gobernador kirchnerista, quien sentenció como “un grave error” el operativo de seguridad al que calificó como “absolutamente desproporcionado, ridículo y completamente pensado con intenciones políticas".

Este sábado, Kicillof fue una de las figuras peronistas que se movilizó hacia la esquina de Uruguay y Juncal, donde vive la expresidenta, luego de que la Ciudad vallara y desplegara un operativo de seguridad en sus inmediaciones que provocó, por la tarde, la represión de la movilización con un saldo de personas heridas y detenidas. "Ahora se entiende para qué quería el traspaso de la policía, para llenarla con camiones hidrantes", agregó el exministro de Economía en declaraciones a Radio 10.

En el mismo sentido que la vicepresidenta, quien por la noche en un discurso improvisado denunció que en el único lugar donde se registraron incidentes fue en el territorio porteño, Kicillof denunció que el gobierno de la Ciudad desplegó una estrategia de provocación que contó, relató, con “unos volquetes llenos de pierdas”.

"Si (Larreta) hubiera querido defender o cuidar a la vicepresidenta, se hubiera comunicado con su custodia, pero no es eso lo que hicieron. Fue una provocación y un gran error”, agregó y consideró que el oficialismo no se debe dejar influir por “las provocaciones”. “Ayer fue todo muy pacífico, quedó en evidencia que los violentos son ellos", subrayó.

Al mismo tiempo, el gobernador bonaerense manifestó que la causa Vialidad, que enjuicia a la vicepresidenta por el presunto desvío de la obra pública hacia las empresas de Lázaro Báez, busca la “prohibición de Cristina Kirchner”. "No sólo pide 12 años de cárcel por algo que se demostró que no tienen una sola prueba, sino que piden la inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos. Montaron un show de una dimensión insólita. No nos damos cuenta de la magnitud que tiene. Piden que no puede ejercer cargo público basado en unos Whatsapps", ahondó.

El exministro de Economía calificó como un “payaso” al fiscal de la causa Diego Luciani y manifestó que en la oposición “habrán pensando que iba a salir espontáneamente una parte de la sociedad a pedir directamente cárcel para Cristina”, pero aclaró que “actuaron con poca comprensión y sensibilidad de lo que significa para el pueblo el ataque frontal a una dirigente de la magnitud de Cristina". "Proscribir al peronismo es el deporte de la derecha argentina", completó.