Manes: “Macri y CFK dividen a la sociedad, no me representan”

El diputado y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) Facundo Manes aseguró que observa a la Argentina con “mucha preocupación” y responsabilizó por la crisis económica y política a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exmandatario Mauricio Macri, a quienes acusó de promover la “grieta política”. “Dividen a la sociedad y la solución es al revés: liderazgos que unan, no que dividan porque no se puede transformar una Argentina dividida”, aseguró.

“A mí no me representa el país que quiere Cristina Kirchner ni el país que representa o quiere Macri. Yo quiero salir por arriba de ese laberinto”, manifestó en una entrevista con Infobae, donde destacó el rol de su espacio político, Nuevo Radicalismo, ya que busca “liderar la oposición, convocando a todos los sectores, dejando a los extremos de lado” de cara a las elecciones del año que viene.

“Creo que el año que viene la sociedad, por primera vez en mucho tiempo, va a votar a favor de algo, no “en contra de”, porque si votamos en contra, estaríamos repitiendo lo de 2015 y lo de 2019 y la gente no se suicida, las sociedades no se suicidan. Se va a votar lo nuevo frente a lo viejo, se va a votar a favor, no en contra, y otra cosa importante: los dirigentes tenemos que discutir ideas”, agregó.

El neurocirujano declaró tener la “determinación y la convicción” para “liderar un espacio que transforme a la Argentina” y que “salte por arriba del laberinto” de la grieta sin pertenecer a los “extremos y que contenga a la mayor parte de los argentinos hacia la modernidad, al progreso, a los desafíos del siglo 21”. “La sociedad me pondrá en el lugar que considere, pero yo estoy acá al final”, declaró sin brindar detalles sobre cuál podría ser su posible candidatura en 2023.

Si bien Manes no detalló cuál será su rol o cuál será su postulación en los próximos comicios, adelantó que la UCR “va a competir en todas las categorías y en todos los distritos para liderar la coalición opositora” y propuso “ampliar la coalición” ya que, consideró, “es la única manera de transformar el país”. “Tenemos que ser autocríticos, la autocrítica la hicimos con la interna el año pasado y tenemos que ampliar la coalición y tuvimos que sumar una mayoría. Si no trabajamos, no está ganada la elección el año que viene”, agregó.

Además, el diputado radical se refirió a la causa Vialidad que amenaza con encarcelar a Cristina Kirchner y pidió “respetar la decisión de los jueces” porque “la política no tiene que meterse”. Al igual que criticó a ambos sectores políticos por la grieta, Manes apuntó contra los dichos del presidente Alberto Fernández, quien comparó al fiscal de la causa Diego Luciani con el fallecido Alberto Nisman, pero rechazó el pedido de juicio político presentado en su contra por Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara de Diputados. “En vez de discutir hacia dónde va el mundo y cómo podemos crecer, seguimos discutiendo peleas narcisistas”, apuntó.