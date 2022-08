Fernández y sus dichos sobre Luciani: "Hubo una enorme tergiversación"

El presidente Alberto Fernández expresó que "hubo una enorme tergiversación" de sus declaraciones sobre una comparación entre los fiscales Alberto Nisman y Diego Luciani. “Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga algo así”, había señalado el jefe de Estado en una entrevista al canal de noticias TN, en referencia al funcionario judicial que solicitó una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad.

"Lo que siento es que ha habido una enorme tergiversación de lo que dije. La frase aislada fue parte de una pregunta que me sorprendió. No tengo ningún temor de que pueda pasar eso", dijo ese jueves Fernández en declaraciones a El Destape radio.

Al ser consultado acerca de si creía que Nisman se había suicidado, respondió: “Me guío por lo que dice la Justicia, que hasta ahora dice que se suicidó. Los medios tergiversaron lo que dije. No tiene nada que ver Nisman en esto. No tengo ningún temor de que pase algo igual”.

Y agregó: “En mi gobierno no amenazamos ni perseguimos fiscales ni jueces. Nadie tiene que sentirse en riesgo. El fiscal Luciani tiene que estar tranquilo. Él sabe mejor que yo que nunca recibió ninguna presión del Gobierno. Mientras sea Presidente, ningún juez ni fiscal tiene que temer por su integridad”.

En cuanto a la situación judicial de la vicepresidenta, consideró que "la causa es disparatada". "Lo dije también cuando no hablaba con ella. No tengan duda que Cristina no tenía la menor idea de cómo se certificaban la obras. Hay 15 escalones en el medio", agregó.

En tanto, en la conferencia de prensa que ofrece todos los jueves desde la Casa Rosada, dijo que la administración del Frente de Todos no va "a resucitar la causa Nisman cada vez que la oposición quiere" cuando de lo que el Gobierno quiere es "hablar de la persecución contra Cristina Fernández Kirchner" en el marco de la causa Vialidad.



"Siempre sentimos que tenemos que ser más calaros y precisos en nuestras declaraciones. De una extensa entrevista tanto la oposición como un grupo de medios va a intentar encontrar aquello que pueda ser un escándalo", dijo la portavoz en rueda de prensa en Casa de Gobierno, ante preguntas referidas a declaraciones formuladas ayer por el presidente", afirmó.