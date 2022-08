Lewandowski también apura a Perotti por la silla en la hidrovía

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El senador peronista Marcelo Lewandowski se sumó a los reclamos para que el gobernador Omar Perotti logre que la provincia se quede con la presidencia del Ente de Control y Gestión de la Hidrovía, vacante en momentos clave para el destino de la vía navegable. El pedido puntualiza en que sea la región Rosario la representante de la codiciada silla. “No podemos esperar definiciones y dormir", apuró.

Como adelantó Letra P, la salida de Ariel Sujarchuk hacia el renovado Ministerio de Economía dejó el hueco en la presidencia del ente encargado de redactar los pliegos para el dragado y balizamiento de la vía troncal y gestionarla. Esto desató una disputa entre las provincias por quedarse con ese trono, y Santa Fe tiene todos los fundamentos geográficos y productivos para conquistarlo.

En ese punto se multiplicaron las voces desde la oposición y ahora desde el peronismo para que el gobernador Perotti empuje y logre colocar a un santafesino en ese estratégico lugar, y que no gane el lobby entrerriano ni porteño como ya ocurrió. En contacto con Letra P, Lewandowski pidió “no dormirse” e impulsar “un representante de Rosario y la metrópolis productiva, que entienda y potencie los puertos y la navegación”.

“Santa Fe debe tener un lugar no decorativo y decisión en el ente. No podemos esperar definiciones y dormir. Debe tener preponderancia en el ente y gente que entienda qué significa la vía navegable troncal”, sostuvo. Actualmente la provincia tiene representación en el consejo directivo del ente a través de la secretaria de Gestión Federal de Santa Fe, Candelaria González del Pino, quien conecta los intereses provinciales con la Nación desde su oficina en Buenos Aires aunque no muestra credenciales acerca de conocimiento de logística fluvial o transporte.

En el gobierno provincial afirman que el ministro de Economía, Sergio Massa, de ascendencia en la cartera de Transporte, ha demostrado un “gesto de apertura” hacia la provincia. Perotti camina con moderación y por el momento no da muchas señales nítidas acerca sobre quién podría candidatear, más allá de que en algún momento pensó en el director de Asuntos Jurídicos del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), Marcelo Terenzio, la propia González Del Pino y hasta en el exjefe de gabinete, Abel de Manuele.