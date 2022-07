Lousteau: “Es el gobierno de Cristina de principio a fin y el fracaso es evidente”

Mientras el Gobierno intenta controlar la crisis y enderezar el rumbo luego del arribo de Silvina Batakis al ministerio de Economía, el senador radical Martín Lousteau aseguró que “es recontra evidente” que la gestión del Frente de Todos (FdT) es un “fracaso” y apuntó que la “responsabilidad” es de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

También podés leer Hang se va solo y crece la ola naranja en el equipo de Batakis

"Este es el Gobierno de Cristina Kirchner de principio a fin. Así lo diseñó ella y así funciona”, aseguró en declaraciones a Radio Mitre, donde acusó a la exmandataria de buscar “preservar su capital político a riesgo de que todo empeore más adelante". "Como lo hizo con el plan “platita” entre las PASO y las generales (de 2021)”, añadió.

Luego de la salida de Martín Guzmán y de la llegada de Batakis al Palacio de Hacienda, Lousteau denunció que “Cristina tomó el control de la economía”. "Si Guzmán no tenía volumen político para implementar lo que el Gobierno creía correcto, ¿Por qué Batakis lo va a tener? Cristina es lo suficientemente astuta como para tratar de desentenderse de lo que haga Batakis", agregó el exministro de Economía de la actual vice.

También podés leer El mundo, contra Batakis

Además, para referirse a la interna política del FdT apeló a una extraña metáfora, ya que la que comparó con un “dique (que) se desmorona”. "Se trata de lo que llamo 'la ducha de Los Tres Chiflados'. El kirchnerismo ve una pérdida, y pone otro caño, otro caño y otro caño. Entonces, después termina encerrado ahí dentro”, completó, recordando la escena en la que Shemp queda atrapado al intentar hacer una reparación de plomería.

Por otra parte, el senador negó que los cambios económicos puedan revertir la crisis nacional ya que, consideró, “la inflación va a ir para arriba”. “Ojalá me equivoque, pero creo que vamos a tener meses de dos dígitos de inflación mensual", profundizó. antes de descartar un escenario de hiperinflación. “Condiciones objetivos no hay”, anticipó y analizó: “Hay dos cosas que disparan una hiperinflación y una es la suba abrupta del tipo de cambio y la dilución de poder político. De eso estamos lejos, pero tendría que decir que hay cero chance y no hay cero chance".

También Lousteau afirmó que el Gobierno no pudo controlar la subida del dólar de la semana pasada, y que el presidente Alberto Fernández denunció como un intento desestabilizador, porque no tiene “poder de fuego e instrumentos” ni “poder político y credibilidad”, las dos alternativas que debería implementar el oficialismo para contener a la divisa norteamericana. “El gobierno no tiene ninguna de las dos en este contexto", declaró.