Hang solo: con Batakis sin definir equipo, cerró el nuevo Precios Cuidados

Mientras que la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, termina de definir el armado de su gabinete para comenzar a tomar decisiones en el Palacio de Hacienda, que incluirá un plan para frenar la escalada inflacionaria reavivada con la incertidumbre del mercado ante su debut, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, acordó con la industria y el rubro de consumo masivo, un aumento del 9% en Precios Cuidados, además de una reducción de más de 250 productos del programa antiinflacionario. El programa vence este jueves, una razón para explicar aún la permanencia del único guzmanista del elenco económico.

Fuentes empresarias y oficiales confirmaron a Letra P que el acuerdo, que todavía deberá pasar por el tamiz de Batakis, contemplará subas mensuales a un ritmo del 3% mensual, lo que implica un salto del 2,7% al último acuerdo que había firmado el también renunciado Roberto Feletti en abril. Y, tal como les había prometido Hang a los empresarios, el nuevo entendimiento habilitará la salida de productos denominados "suntuosos" para la canasta de primera necesidad, debido a su precio y el consumo promedio que tienen en góndola.

"Se van a sacar productos que nunca están en stock o que tienen menos salida", adelantaron a este medio fuentes gubernamentales. La movida no se trata de un golpe al programa antiinflacionario, sino de un gesto de compromiso de los industriales y los comerciantes para volcar mayor cantidad de productos a las góndolas y garantizar el abastecimiento de Precios Cuidados en todos los puntos de venta, de modo de que los clientes puedan tenerlo como referencia. "El volumen del programa viene creciendo y nos comprometimos a sostener ese crecimiento con abastecimiento", confió una fuente empresaria del sector industrial.

Este miércoles, el nuevo acuerdo se analizará en la reunión que tendrá la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que conduce el también presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja. Allí ratificarán el resultado de las negociaciones, aunque todavía quedan "muchas dudas" sobre su firma final, debido a que "los cambios en el Gabinete no dan certeza si los negociadores seguirán siendo los mismos, por lo que deberá revisarse todo nuevamente", según alertaron integrantes de la Copal a Letra P.

El dato destacado para la gestión de Hang es no haber superado el umbral de los dos dígitos en el reconocimiento del aumento de los costos para las empresas, tanto industriales como supermercados y almacenes. El trabajo del secretario de Comercio Interior puede convertirse en su última intervención, si es que Batakis decide colocar en ese puesto clave para el control de la inflación a otra persona de su círculo de confianza. Hang llegó al lugar luego de la renuncia de Feletti y de la mano del exministro Guzmán.

También queda que se ratifique o se vuelva a foja cero el traspaso de la Secretaría de Comercio Interior desde el Ministerio de Desarrollo Productivo a Economía. El salto lo había propiciado Guzmán, cuando reclamó superpoderes al Presidente para controlar la inflación, lo que desató la renuncia de Feletti. Si bien en los hechos esa mudanza de organismo se efectivizó, quedó en veremos la firma oficial. Si bien Hang responde políticamente a Batakis, formalmente su área aún depende del ministro productivo Daniel Scioli, otro recién llegado al Gabinete.

Durante este martes primó el hermetismo en el entorno de la ministra Batakis, por lo que no quedó confirmado nadie del elenco que la acompañará. Una de las sillas es la de Comercio Interior, la único que hoy no está vacante a diferencia del resto del staff de Guzmán. "Trabajar sobre un esquema de precios es un elemento a tener en cuenta, pero por sí solo no frena la inflación, porque si son muchas las causas de la suba de precios, esperar que la Secretaría de Comercio por sí sola pueda frenarla es muy ingenuo", afirmó Batakis en una entrevista a FM El Destape. Sucede que la crisis inflacionaria generó alarma entre locales e internacionales.

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, afirmó que esperan que se establezca “una situación de previsibilidad macroeconómica, un partido en el cual las pymes no pueden jugar por su capacidad financiera”. Además, señaló que “el equipo económico del Presidente debe trabajar con las empresas formadoras de precios, dar la confianza para que la macroeconomía brinde estabilidad y se traduzca en previsibilidad”.

En tanto, el banco JP Morgan alertó que la economía argentina tiene las "condiciones necesarias" para llegar a una hiperinflación. "Como muestra la historia económica, las crisis políticas aparecen como condiciones necesarias para escenarios de muy alta/hiperinflación", advirtió la entidad financiera.