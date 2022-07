Grieta por Batakis: dardos del campo y banca de la industria y el comercio

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) La designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía genera disparidad de criterios en las distintas cámaras empresarias de la provincia de Buenos Aires que han interactuado con la reemplazante de Martín Guzmán durante la gestión bonaerense de Daniel Scioli.

El perfil de Batakis al frente de la cartera económica provincial entre 2011 y 2015 cosecha el grueso de las críticas en el sector agropecuario. Allí, el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri, habló de una experiencia “para nada buena” y la focalizó en el plano tributario, donde recalcó a Letra P que la relación “fue difícil”.

“En el periodo de Batakis tuvimos que discutir muchísimo la cuestión tributaria. De hecho, en 2012 colocan el revalúo que aumentaron las propiedades más de 2.000% en promedio”. Aquel ajuste inmobiliario –con impulso del gobierno nacional- fue uno de los hitos de tensión máxima entre la administración sciolista y el ruralismo, que llegó a marchar a La Plata ya endurecido frente al kirchnerismo post conflicto por la 125.

Por otro lado, Salaverri cuestionó que durante la gestión de Batakis en Economía bonaerense la Provincia “colocó dos tributos que siempre reclamamos que los quiten”: el Impuesto a la Transferencia Gratuita de Bienes (Herencia) y el Impuesto Inmobiliario Complementario. “La relación fue difícil desde lo tributario, porque tenía una concepción sobre los impuestos patrimoniales muy distinta a la nuestra y tuvimos un incremento muy alto de la presión tributaria en la provincia”. Ante eso, el titular de la entidad ruralista marcó que la designación de la funcionaria en reemplazo de Guzmán “no sería nada halagüeño”.

De todos modos, ponderó a Batakis como una funcionaria abierta al diálogo. “Hemos tenido varias reuniones. Como contador, me tocaba el debate con ella... era un debate picante”, recoradó. A futuro, Salaverri considera que la nueva ministra nacional “parecería tener una tendencia a la aplicación de retenciones”. Si el escenario es ese, adelanta su rechazo. “Se equivoca, porque ningún sector de la economía argentina puede soportar un aumento de la presión tributaria. No se gana nada y va a complicar todavía más el escenario en un lugar donde Argentina, al revés, debería apuntar a una producción mucho más alta para satisfacer la cuestión alimenticia. Sin embargo, no creo que pase el filtro del Congreso un incremento de retenciones”.

Diametralmente opuesto es el prisma de empresarios pyme del comercio y la industria. De la gestión de Batakis en la provincia, voces de ese sector ponderaron el impulso de un sistema orientado a "distribuir equitativamente la carga tributaria", a la vez que destacaron la generación, en aquella etapa, de incentivos a la industrialización, con foco en un paquete de exenciones para el fomento de la actividad industrial.

“Tenemos un gran respeto por Silvina. Vamos a apoyarla, nos pusimos a disposición. Al frente de Economía, tuvo una muy buena gestión en momentos muy difíciles del gobierno de Scioli”, recalcó en declaraciones a Letra P el presidente de la Confederación Económica de la Provincia (Cepba), Guillermo Siro. Recientemente, tanto Siro como representantes de la Asociación de Industriales pyme (Adiba), de la Federación Económica (FEBA) y de la Unión Industrial bonaerense (UIPBA) se habían reunido con Batakis, en su rol de secretaria de Provincias del Ministerio del Interior.

En ese marco, Siro detalló que los planteos a la funcionaria hicieron hincapié en “el desarrollo de necesidades de infraestructura para la producción en la provincia de Buenos Aires y cómo trabajar en conjunto para el desarrollo de estrategias que nos permitan construir una oferta exportable; para construir una oferta que genere valor agregado y conquistar mercados, debemos tener también infraestructura”.

El titular de FEBA, Camilo Kahale, también celebró la llegada de Batakis. “Estamos esperanzados y ojalá que la podamos ayudar. Que trabaje para bajar la inflación, es lo principal”, marcó a Letra P. Tras ponderar el paso bonaerense de la flamante ministra nacional, Kahale puso énfasis en la necesidad de “apoyo político, no solo del oficialismo, sino de la oposición, porque, si todos juntos no vamos para adelante con un plan económico, es muy difícil que salgamos”.

“Son momentos distintos y no es lo mismo ser ministra de Economía de una provincia que de la Nación, requiere otros acuerdos. Va a estar a la altura de las circunstancias, siempre y cuando tenga apoyo político”, puntualizó.