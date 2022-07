Intendente PRO advierte sobre un estallido social y pide reunión con Batakis

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) “El conurbano no estalla porque los intendentes paramos la olla”, dijo este lunes el jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti, en alusión a la situación social que se vive en los distritos de la Primera y Tercera secciones y a los programas sociales que dirigen sus gobernantes, sobre todo, a partir de la asistencia a los comedores populares. Como muchos de sus pares, el dirigente PRO le reclama al gobierno nacional que encabeza Alberto Fernández “certidumbre y rumbo claro”, a la vez que le pide a la ministra de Economía designada, Silvina Batakis, que convoque a una mesa de diálogo amplia con los intendentes oficialistas y opositores para analizar una salida conjunta a la crisis.

En parte, la crítica lectura del escenario político actual es compartida por varios de sus pares amarillos, quienes coinciden en que el principal problema es “la falta de un modelo económico” y que el reemplazo de Martín Guzmán es solo un cambio de nombre que no resuelve los "problemas de fondo".

“Como intendente de un municipio del conurbano, le pido a la nueva ministra Silvina Batakis, ya que fue ministra de economía provincial y conoce bien la realidad de los distritos bonaerenses, que entre sus primeras acciones nos convoque a los intendentes tanto del oficialismo como de la oposición para atender la microeconomía”, sostuvo Grindetti y agregó: “El conurbano no estalla porque somos los intendentes los que paramos la olla, necesitamos certidumbre y un rumbo claro. Todas las decisiones macro repercuten el doble en nuestros municipios para bien y para mal”.

Si bien no hubo una reunión de la mesa provincial de Juntos para analizar las últimas noticias, sí hubo posturas comunes que surgieron a partir de una ronda de consultas de Letra P. En este sentido, el jefe comunal de La Plata, Julio Garro, remarcó que "la crisis política del gobierno desató una crisis económica sin precedentes en la historia del país, haciéndole pagar el costo de sus internas a la sociedad" y que, producto de esto, "hoy los más afectados son los más necesitados, quienes no llegan a fin de mes", que observan a su vez "como la inflación hace inaccesibles los productos de la canasta básica de alimentos, que suben todas las semanas".

Por su parte, el alcalde de Junín, Pablo Petrecca, afirmó que "hay que entender que lo que está pasando en el país no se trata de nombres, sino de lo que está ocurriendo con los máximos responsables de la conducción nacional", en referencia a la interna de los Fernández, que no tienen "ni rumbo, ni previsión, ni plan económico. "Lo que vimos el fin de semana es lo que venimos viendo desde las últimas elecciones. Un gobierno fragmentado, que pelea y expone sus diferencias de manera constante. En este contexto, en el que hay un país paralizado con un escenario donde prima la incertidumbre, los únicos perjudicados son los argentinos", agregó.

"No importa el apellido que ocupa el sillón, importan las políticas públicas que se van a implementar para sacar al país del lugar al que nos están condenando. La designación de la nueva ministra denota un presidente cada vez más debilitado y una vicepresidenta al mando del poder. Además, los antecedentes y las declaraciones públicas que ha hecho la actual ministra no favorecen la situación y no parece que el mercado las tome con tranquilidad", sumó el armador del PRO en la Cuarta sección y concluyó: "Sin dudas es un contexto muy complejo que requiere prudencia".

Similar análisis hizo el jefe territorial de Olavarría, Ezequiel Galli. "El hecho de que haya un cambio de nombre en un ministerio tan importante como el de Economía no nos da la pauta de que haya un plan a mediano y largo plazo, los argentinos necesitamos ver que haya un plan, un rumbo que no es lo que está sucediendo. Lamentablemente el país está quedando atrapado en una pelea de poder interno de la coalición que nos gobierna y eso está generando en la calle una situación de mucha desesperanza, incertidumbre, tristeza por lo que pueda suceder mañana mismo", remarcó.

Asimismo, el referente del diputado nacional Diego Santilli en el interior bonaerense lamentó que el presidente, tras la renuncia de Guzmán, "haya perdido la oportunidad de aceptar la crisis y relanzar un gobierno agotado". "Nuevamente se mira para otro lado, ocupándose mas de la crisis política interna que de la verdadera crisis que está pegándole al bolsillo de millones de argentino", sumó Galli.