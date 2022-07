Pese al operativo clamor, Macri estira el misterio y no apura definiciones

El expresidente Mauricio Macri desde hace más de un mes que siente que hay un operativo su clamor para que finalmente decida pelear por un segundo tiempo en 2023. Esta semana, lo vivió en carne propia cuando visitó la exposición de Sociedad Rural, ubicada en el barrio de Palermo, donde almorzó con productores, se paseó con el traje de candidato y recibió una fuerte ovación de los dirigentes del campo durante su paso por la muestra. Sin embargo, el fundador del PRO decidió no apurar los tiempo para definir su futuro político y decidió mantener en suspenso, hasta marzo, su decisión de competir en las elecciones presidencial.

"He venido acá a ratificar mi apoyo al campo y decirles que soy muy optimista sobre el futuro de la Argentina, por más que estemos viviendo un momento muy difícil. Y ese futuro es con el campo, no contra el campo”, dijo el pasado jueves, antes de ingresar al predio para mantener una serie de encuentros con la dirigencia agraria.

En su círculo íntimo saben que el exmandatario se movió en un terreno afín para Juntos por el Cambio (JxC) y hostil para el Frente de Todos, en especial para el ala kirchnerista. Sonriente, Macri desfiló entre los expositores y la gente se agolpaba para saludarlo.

Antes de sus vacaciones en Villa La Angostura y del desembarco en La Rural, el líder opositor estuvo en el conurbano bonaerense, Santa Fe y Río Negro, donde se reunió con dirigentes de cada distrito y también tuvo contacto con el electorado. En su entorno, afirman que el exmandatario se muestra entusiasmado con las recorridas y que ya planea sumar nuevos destinos a su agenda.

Pese al operativo clamor y a la crisis que vive el Frente de Todos (FdT), Macri no tiene pensado alterar su hoja de ruta y ya adelantó que no se apartará de su idea original de definir si buscará o no un “segundo tiempo” recién en marzo. Eso no quiere decir que no haya otros cambios. Después sondear el territorio, sobre todo en el conurbano, decidió fiel a su pasión futbolística parar al equipo más adelante e incrementar la ofensiva.

La consecuencia inmediata de esa decisión es que acelerará sus recorridas agendadas para agosto. Santa Fe y Córdoba están ya marcadas en el calendario, pero no serán las únicas visitas ya que también volverá al territorio bonaerense por pedido de los dirigentes que lo rodean y le insisten para que se presente a las elecciones.

¿Qué le dicen sus colaboradores? “Que es el único que tiene experiencia y sabe de qué se trata gobernar el país. Que la curva de aprendizaje fue alta y que no podemos desaprovechar eso”, le contó a Letra P uno de ellos. La respuesta de Macri siempre es la misma: "No es momento de definir candidatura, falta mucho".

Sus colaboradores no son los únicos que remarcan su experiencia en la Casa Rosada como una de las razones por las cuales mantiene el misterio y deja correr la posibilidad de volver a presentarse. Lo mismo hace su mesa chica. “Fundó un partido, después una coalición, fue el primer presidente no peronista en 90 años que terminó su mandato en tiempo y forma. Conoce el Estado. Eso lo pone directamente en un lugar de consideración”, le dijo a este portal uno de los confidentes de Macri.

No obstante, la mesa chica macrista reconoce que todavía falta mucho tiempo para definiciones. “Faltan dos revoluciones todavía para empezar a hablar de 2023”, ironizó un legislador nacional de diálogo fluido con el expresidente.

Por mayor optimismo que exprese sobre las chances de Macri para volver a competir por la Presidencia, su entorno no tiene certezas de cómo estará la situación económica el año entrante. “No sabemos qué país puede haber a fin de año. Proyectar 2023 es más difícil aún”, dijo uno de los economistas preferidos del expresidente.

En el macrismo creen que a mayor deterioro de la economía argentina mayor será el repunte en la imagen del exjefe de Estado. Por ahora el plan de Macri es esperar y ver. La fecha límite continúa marcada en el calendario en marzo.