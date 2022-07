Rechazo preventivo de JxC a un eventual diálogo con el Gobierno

Las meras versiones sobre una posibilidad de que el Gobierno convoque a todos los sectores de la oposición a un dialogo para salir de la crisis económica que azota a la administración del presidente Alberto Fernández, generó un rechazo preventivo en Juntos por el Cambio (JxC). Como contó Letra P, hace semanas que en la coalición opositora tienen en claro que no habrá ningún tipo de acercamiento con el Frente de Todos, al menos en los términos actuales de la relación entre ambos espacios.

Si antes del miércoles la decisión era casi unánime, los rumores de una posible convocatoria, alimentados por la propia oposición al anticipar su rechazo, generaron un cierre de filas total. Halcones y palomas se pusieron de acuerdo en que ningún acercamiento con la Casa Rosada puede ser fructífera porque sospechan de las intenciones del oficialismo de pretender compartir el costo político del terremoto financiero, en una jornada en la que el dólar blue cerró a 337 pesos. En la Casa Rosada calificaron como un "malentendido" en un off the record al supuesto llamado a la oposición por parte del kirchnerismo, con el teléfono ubicado en las oficinas del ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

Diversas fuentes de los bloque del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica le confirmaron a este portal que tampoco hubo algún tipo de convocatoria subterránea con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El rol del exintendente de Tigre no resulta menor en esta novela, sobre todo por un futuro próximo que lo ubica desembarcando en el gabinete albertista para coordinar buena parte de la gestión.

El que mejor resumió los ánimos en ese sentido fue el legislador Fernando Iglesias: "El primero que proponga hablar con Massa es el traidor", auguró. Pero no fue el único. Con otras palabras, el resto de los principales dirigentes de la mesa nacional de JxC se encargaron de dejar en claro que cualquier convocatoria, en este momento, carece de sentido.

“El problema no se soluciona llamándonos, es netamente de ellos. La crisis que vivimos se agrava por la interna que mantienen puertas adentro”, expresó uno de los dirigentes opositores al tanto de las conversaciones de la cúpula de JxC. Ese concepto, que se trató el martes en la última reunión, en pocas palabras, apunta a que para cualquier tipo de dialogo institucional entre ambas fuerzas primero tiene que haber un cese al fuego entre Fernández y su vice, Cristina Fernández de Kirchner. Una tregua que hoy existe, pero que en al oposición no terminar de creer duradera.

“Urge que el Gobierno ponga un torniquete a la crisis que creó. El país se desangra. Le repito al FdT: dejen de empujarse y de lanzar globos de ensayo. Discutiremos todas las leyes en el Congreso, pero primero tienen que tener un plan de estabilización. JxC no va a cogobernar”, manifestó el titular del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri.

En la banca opositora, además, dieron por descontado que en este contexto no hay ni siquiera margen para que el propio Massa busque un acercamiento, anticipando la respuesta que obtendría. “Lo único claro es que no puede haber ninguna especie de dialogo hasta que no se termine la lógica de “ah, pero (Mauricio) Macri” que impera en el relato oficial”, agregó un legislador del PRO que puso como ejemplo las últimas declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Justamente el mandatario provincial, publicó en sus redes sociales este jueves un fragmento de un discurso propio en el que manifestaba también su rechazo a un dialogo con JxC. "Me parece que quienes no tuvieron ni pandemia, ni guerra, y así y todo rompieron todo me parece que hoy deberían tener un poco más de humildad", se lo escucha decir. Desde el Senado, en la oficina de Cristina Kirchner también negaron algún tipo de búsqueda de contacto.