Bordet estará con Rossi y la albertista Gaillard en Entre Ríos

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, será el primer mandatario provincial en participar de un acto de La Corriente Nacional de la Militancia, el espacio que conduce Agustín Rossi a nivel nacional y que tiene como referente local a la diputada nacional Carolina Gaillard, muy cercana al presidente Alberto Fernández.

El plenario se celebrará el sábado desde la 10 en el Club Rivadavia de Concepción del Uruguay, y fue organizado por Gaillard y el intendente Martín Oliva. El encuentro denominado “Reflexiones sobre el presente y futuro de la Argentina” contará con la presencia de Rossi y del gobernador Bordet.

“La Corriente de la Militancia es un espacio político dentro del Frente de Todos que entiende que tiene la responsabilidad, en este momento político, de generar debates y diálogos con la militancia, que aporten al fortalecimiento del gobierno, con políticas que mejoren la vida de la gente”, señaló Gaillard en la previa del encuentro. Y agregó que el acto "tiene el objetivo de generar un ámbito para dialogar con la militancia de cara al presente, para pensar el futuro". "Necesitamos estos espacios para enriquecer y fortalecer el Frente de Todos en nuestra provincia y en todo el país", dijo.

La diputada fue una de las oradoras principales en el encuentro que organizó Rossi en Rosario a principios de abril. En esa oportunidad, Gaillard la que le puso más picante a la interna, cuando llamó a terminar con “las payasadas” y las críticas a los funcionarios propios en los medios de comunicación. “No estoy de acuerdo con esto de, si el acuerdo con el FMI no me gusta, entonces voto en contra. Si a Alberto le va mal, no hay 2023 para ninguno. Si no fortalecemos a nuestro gobierno, vamos camino a la derrota", dijo en referencia clara al cristinismo.

Rossi asumió este miércoles como interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tras estar casi un año fuera del Gobierno. Además del santafesino y Bordet, participarán del plenario la vicegobernadora Laura Stratta, la diputada Victoria Tolosa Paz, el filósofo Ricardo Forster, el diputado nacional Marcelo Casaretto, los ministros provinciales Juan José Bahillo, Marisa Paira y Rosario Romero, legisladores provinciales y el presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), José Eduardo Lauritto, entre otros.