Qué le reconoce y qué le pide a Scioli el sector productivo bonaerense

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Desde diversos rincones productivos de la provincia de Buenos Aires le hacen un guiño a Daniel Scioli, el elegido por el presidente Alberto Fernández para reemplazar a Matías Kulfas, eyectado del Ministerio de la Producción tras el off-gate. Dirigentes de las principales cámaras empresariales bonaerenses consultadas por Letra P coincidieron en ponderar el perfil político y la interacción que venían sosteniendo con el exgobernador en su rol de embajador argentino en Brasil.

“Es un hombre que conoce de gestión y no viene del sector financiero, como venía Kulfas; eso es bueno”, enfatizó a este medio el titular de Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Cepba), Guillermo Siro, quien ponderó el accionar diplomático de Scioli en el vecino país “representando, no solo los intereses políticos de Argentina, sino también los comerciales”, aspecto que subrayó de otros embajadores como Carlos Tomada (México), Alfredo Atanasof (Bulgaria) y Domingo Peppo (Paraguay).

Sobre el trabajo de Kulfas, Siro recordó que le tocó gestionar en pandemia y que hizo una “política de contención”. Sobre si funcionó o no, dijo que depende de dónde se lo mire: “Si se toma como perspectiva sentar un plan industrial a 15 años, entonces no (funcionó); pero sí (funcionó) en cuanto a las medidas paliativas para contener y evitar que cierren más industrias. Lo que hizo fue un plan de contención”.

También podés leer Scioli por Kulfas: vuelve el equilibrista experto en tensiones con CFK

Otras voces del sector productivo abordadas por este medio destacaron las gestiones llevadas adelante en interacción con la administración bonaerense -vía Martín Insaurralde- y la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA), a través de las cuales se logró que una veintena de empresas de Lomas de Zamora lograran exportar al gigante sudamericano donde hace base el excandidato presidencial del peronismo en 2015. Semanas atrás, Scioli mantuvo un encuentro con autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde estuvo el titular de la entidad en Buenos Aires, Matías Rappallini. Allí, uno de los temas centrales destacados por los industriales fue la exploración de nuevas oportunidades de exportación para pymes bonaerenses.

Julián Moreno, titular de Apyme, la asamblea de pequeños y medianos empresarios, tomó “de manera positiva” la designación de Scioli. “Es un tipo que tiene cintura política y conoce bien los rincones del Ejecutivo. Eso le va a facilitar la llegada para conseguir recursos o aplicar medidas que favorezcan al sector”, estimó.

En eso también enfocó Siro: “Como es un político de raza, Scioli conoce la realidad productiva”. Así, bregó por que tenga “un buen grupo de colaboradores, que participe y conozca el sector productivo”. Moreno, por su parte, hizo hincapié en la necesidad de que el equipo técnico que estaba con Kulfas continúe “por una cuestión pragmática”, considerando el año y medio de gestión que le queda al gobierno. “Sería lo ideal para evitar arrancar de cero”, enfatizó para marcar que “si Scioli viene a aportar política y llegada al resto del gabinete, con la estructura técnica ya existente puede tener una buena gestión”.

Planteos

Sobre los aspectos más urgentes a abordar por el futuro ministro, Siro posó la lupa en un plan de crecimiento y desarrollo que contemple una “política de reconversión productiva; crear una oferta exportable con valor agregado”.

Actualmente, el sector industrial bonaerense posee un 70% de la capacidad instalada ocupada. “Nos queda un 30%. Que se haya ampliado el mínimo no imponible hace que los trabajadores quieran hacer horas extras, entonces, se puede recuperar rápidamente ese porcentaje ocioso. Paulatinamente, se puede empezar a desarrollar una política industrial, pyme y de desarrollo de las economías regionales a mediano plazo, como política de Estado, no solo para recuperar ese 30% ocioso que incrementa los costos y tensiona la estructura de precios, sino también para empezar a hacer un plan para que en los próximos 10 años dupliquemos el PBI”, estimó el titular de Cepba.

También podés leer La carta-bomba de Kulfas, radiografía descarnada de un gobierno roto

Para ese cometido, Siro instó a impulsar en el marco legislativo una política de promoción para la radicación de industrias, desarrollar una política de promoción de una oferta exportable pyme con valor agregado “y que no haya mayor presión tributaria para aquellos que invierten en capital para generar proyectos productivos”.

Por su parte, Moreno planteó a futuro una mayor simplificación de la política de programas de ayuda a los distintos sectores que diagramó Kulfas. “Había 150 programas para cuestiones muy específicas sobre la mayoría de los cuales las pymes no estaban enteradas de cómo acceder o no podían por cuestiones burocráticas”. Pidió simplificar los métodos, tomar medidas genéricas y menos específicas, “que no te lleve a contratar a un asesor para que te diga qué programa puede aplicar o no”, puntualizó el titular de Apyme.